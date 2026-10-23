Tekirdağ’da kaza kamerada! Otomobil işçi servisine çarptı: 2 yaralı
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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde dönüş yapan otomobille işçi servis minibüsü çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Ergene ilçesi Edirne yolu Ulaş Mahallesi girişindeki trafik ışıklarında meydana geldi. C.K. yönetimindeki otomobil, dönüş yaptığı sırada M.T. idaresindeki işçi servis minibüsüyle çarpıştı.
KAZA ANI KAMERADA
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil ile işçi servis minibüsünün çarpıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.