Kaza, sabah saatlerinde Ergene ilçesi Edirne yolu Ulaş Mahallesi girişindeki trafik ışıklarında meydana geldi. C.K. yönetimindeki otomobil, dönüş yaptığı sırada M.T. idaresindeki işçi servis minibüsüyle çarpıştı.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.