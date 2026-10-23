Kırıkkale'de feci kaza! Hafif ticari aracın çarptığı yaya kurtarılamadı
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Kırıkkale'de yolun karşısına geçmeye çalışan H.K., hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan H.K., yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
B.İ. idaresindeki 06 PTY 08 plakalı hafif ticari araç, Alparslan Türkeş Bulvarı Çalılıöz Köprüsü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan H.K.'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan H.K, kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.