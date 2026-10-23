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Sarıgül'e yönelik kara para aklama soruşturmasında gelişme! 3 tutuklama talebi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sarıgül'e yönelik kara para aklama soruşturmasında gelişme! 3 tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklama talebiyle, 2’si ise ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sarıgül soruşturması kapsamında 5 kişi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Cihan Tunç, Çağlar Sezgin ve Ümit İlker Avcı tutuklama talebiyle, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren ise ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tutuklama talebiyle sevk edilenler:
- Cihan Tunç
- Çağlar Sezgin
- Ümit İlker Avcı

Ev hapsi talebiyle sevk edilenler:
- Beşir Ömer Demir (Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması olarak tanınıyor)
- Atakan Eren

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