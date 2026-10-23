Gündem İstanbul! Başkan Erdoğan, Üsküdar ve Ataşehir Belediye Başkan Vekillerini kabul etti
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan ile Üsküdar ve Ataşehir ilçe başkanlarını kabul etti. Özdemir, nazik kabulleri ve İstanbul’a gösterdiği yakın ilgi için Başkan Erdoğan’a teşekkür etti.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabullerinde Üsküdar ve Ataşehir Belediye Başkan Vekilleri ile ilçe başkanlarıyla birlikte yer aldıklarını duyurdu.
Özdemir, yaptığı açıklamada, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan, Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu ve Ataşehir İlçe Başkanı Burak Çifçi ile birlikte kabule katıldıklarını belirtti.
Başkan Erdoğan'a nazik kabulleri ve İstanbul'a gösterdiği yakın ilgi için şükranlarını sunan Özdemir, görüşmenin hayırlara vesile olmasını diledi.
Özdemir, açıklamasında ayrıca Üsküdar ve Ataşehir Belediye Başkan Vekillerine görevlerinde başarılar temenni etti.