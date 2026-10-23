Gündem İstanbul! Başkan Erdoğan, Üsküdar ve Ataşehir Belediye Başkan Vekillerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan ile Üsküdar ve Ataşehir ilçe başkanlarını kabul etti. Özdemir, nazik kabulleri ve İstanbul’a gösterdiği yakın ilgi için Başkan Erdoğan’a teşekkür etti.