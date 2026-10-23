Cevdet Yılmaz Macaristan'daki anma törenlerine katıldı! Dünya liderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nın 70. yıl dönümü dolayısıyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen resmi anma programlarına katıldı. Dünya liderleri ve üst düzey temsilcileri bir araya getiren törenlerde Türkiye'yi temsil eden Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen resepsiyona, Macaristan Parlamentosu'ndaki anma oturumuna ve Kossuth Lajos Meydanı'ndaki törene iştirak etti.