Cevdet Yılmaz Macaristan'daki anma törenlerine katıldı! Dünya liderleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nın 70. yıl dönümü dolayısıyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen resmi anma programlarına katıldı. Dünya liderleri ve üst düzey temsilcileri bir araya getiren törenlerde Türkiye'yi temsil eden Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen resepsiyona, Macaristan Parlamentosu'ndaki anma oturumuna ve Kossuth Lajos Meydanı'ndaki törene iştirak etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ilk olarak Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka tarafından Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen resepsiyona katıldı. Yılmaz, diğer ülkelerin heyet başkanlarıyla aile fotoğrafında yer aldı.
Ardından Macaristan Parlamentosuna geçen Yılmaz, burada düzenlenen "23 Ekim 1956 Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı" Anma Töreni Oturumu'na iştirak etti.
Macaristan milli marşıyla başlayan tören, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Agnes Forsthoffer, Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile eski NATO Genel Sekreteri ve Norveç Maliye Bakanı Jens Stoltenberg'in konuşmalarıyla devam etti.
Oturumun ardından Yılmaz, törene katılan ülkelerin heyet başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kossuth Lajos Meydanı'nda düzenlenen anma törenine de katıldı.