Eski SPK Daire Başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu eski daire başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski daire başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Çete'nin malvarlığı işlemlerine yönelik tedbir alınması da istendi.

GÖNÜL HAKKINDA DA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİ

Fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında da işlem yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlaması kapsamında soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılan ön incelemenin ardından 14 Ekim'de Gönül hakkında soruşturma izni vermişti.

Gönül, 30 Eylül'de de soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.