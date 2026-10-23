İşte görüşmeden kareler... (Foto: AA)

Görüşmenin ana gündem maddelerine dikkat çeken A Haber muhabiri Erşan Karaca, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açılış konuşmasında küresel düzeyde artan çatışmaların uluslararası sistemin yanıt verme kapasitesini test ettiğini ve küresel kurumlara olan güvenin sarsıldığını vurgulamıştı. Ve yine beklediğimiz bir konuşma vardı ki Filistin, Gazze diplomasisi konusu konuşuldu. Gazze'de yaşanan insani dramın ve Batı Şeria'daki işgalin uluslararası düzeni zedelediği ifade edildi ve insani yardımların ulaştırılması ve adil, politik bir çözümün aciliyeti birinci öncelik olarak masaya yatırıldığını ifade edelim" sözleriyle İsrail'in saldırganlığı ve insani felaketin öncelikli konu olduğunu vurguladı.



BÖLGESEL ATEŞKES VE TÜRKİYE'NİN LİDER ROLÜ

Görüşülen stratejik güvenlik başlıklarını detaylandıran muhabir Erşan Karaca, "Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ndeki kabulün gündemi. Aslında burada Arabuluculuk Konferansı'nda alınan kararların ve 7 ülke ile yapılan temasların değerlendirilmesi şüphesiz ki konuşulan konulardan bir tanesiydi. Bir diğeri ise bölgesel güvenlik ve ateşkes çabaları şüphesiz ki konuşuldu. Gazze başta olmak üzere Karadeniz, Kafkaslar ve Orta Doğu'daki sıcak çatışma bölgelerinde atılabilecek somut adımlar görüşüldü. Kolektif arabuluculuk kapasitesi, bu da oldukça önemli başlıklardan bir tanesi ki bölgesel örgütlerin arabuluculuk kapasitelerinin uyumlaştırılması ve Türkiye'nin lider diplomatik rolünün pekiştirilmesi konusu da şüphesiz ki konuşulan konular arasındaydı" değerlendirmesinde bulundu.