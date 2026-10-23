Eyyüp Kadir İnan’dan 2028’e rekor oy hedefi: “Sandıkta herkese hak ettiği cevabı vereceğiz”

AK Parti'nin vesayet odaklarına ve darbecilere hiçbir zaman boyun eğmediğini belirten İnan, partinin geçmişteki mücadelelerine değindi. İnan, "Biz Cumhurbaşkanımızla birlikte bu mücadelede kavga ederek geldik. Çok çetin yollardan geldik! Biz partimizi darbecilere meze etmemişiz! Biz partimizi FETÖ'cü alçaklara meze etmemişiz! Biz partimizi sizin gibi çakallara mı meze edeceğiz? O nedenle bu tertemiz teşkilata dil uzatanlara da, iftira atanlara da, dedikoduyla hedef göstermeye çalışanlara da cevap vermeyi çok iyi biliriz!" sözleriyle partiyi hedef alan odaklara tepki gösterdi.

İnan, "Bu teşkilat var ya, bu teşkilat! Kadın kollarımız var ya, o eli dualı, gayretleriyle sokak sokak çalışan kadın kollarımız! AK Gençlerimiz var ya! Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı 2028'de öyle bir oyla Cumhurbaşkanı seçeceğiz ki, rekor bir oyla Cumhurbaşkanı seçeceğiz ki bugün Türkiye'de beşinci kol faaliyeti yürütenlerden, İsrail'inden tutun da partimizi hedef alan bütün operasyonculara kadar herkese ama herkese 2028'de sandıkta hak ettikleri cevabı vereceğiz! Buna hazır mıyız? Buna hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

İnan, "Biz il başkanımızla, milletvekillerimizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla öylesine güçlü bir takım oyunu ortaya koyduk ki bugün hamdolsun AK Parti, Ege'nin incisi İzmir'de Cumhur İttifakı'nın kalesi hâline gelmiştir! Bu sizin başarınızdır! Eğer siz bize güvenmeseydiniz, eğer siz bize destek vermeseydiniz, eğer siz 25 sene boyunca bu güzel şehirde partimizi ayakta tutmak için yoğun bir çalışma ortaya koymasaydınız, emin olun ki bugünleri göremezdik. " ifadelerini kullandı.

İnan, "Biz bugünlere teşkilatlarımızla geldik! Teşkilatımızın birlik ve beraberliğiyle geldik, kardeşliğiyle geldik. Bizim teşkilatımızın içerisinde fitne fücur olmaz! Bizim teşkilatımızın içerisinde şahısların meselesi olmaz! Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarından oluşan AK kadrolarız! O nedenle birliğimizi ve beraberliğimizi bu şehre en güçlü şekilde göstereceğimiz günlerden geçiyoruz. Fitne, Özgür Özel ve arkadaşlarının işi! Hesap kitap onların işi! Kendi makamlarını her türlü hedefin önüne koymak onların işi! 25 sene boyunca bu şehre bir menfaat kapısı olarak baktılar. Onların hepsini inşallah tarihin çöplüğüne gönderdik! Kalanlarını da yine AK Parti teşkilatları gönderecek." şeklinde konuştu.

SİYONİST ŞEBEKEYE SERT UYARI: "ÇİZDİKLERİ HARİTALARI YIRTIP ATACAĞIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası arenada mazlumların hakkını savunduğunu belirten İnan, Türkiye'nin dış politikadaki tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnan, "Bizim liderimiz, diğer dünya liderleri nesli tükenen balinalardan bahsederken, her Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıktığında Suriyeli mazlumlardan bahsetti! Bizim liderimiz 'Özgür Gazze!' dedi, 'Özgür Filistin!' dedi. Filistinli kadınlar, Filistinli gençler özgürlüğüne kavuşuncaya kadar bu mücadeleyi o kürsülerden devam ettireceğini söyledi. Biz karşımızda kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. Karşımızda siyonist bir şebeke var! Bu siyonist şebekenin bölgemizde, sınır ötesinde, Orta Doğu'da gerçekleştirmek istediği hedefleri, AK Parti oldukça, biz oldukça, liderimiz güçlü oldukça asla gerçekleştiremeyecekler! Onların hesaplarını bugüne kadar yırtıp attık! Bu saatten sonra da İsrail'in, siyonist şebekelerin ortaya koyduğu bütün operasyonları, çizdikleri bütün haritaları AK Parti teşkilatları yırtıp atacaktır." sözleriyle değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye üzerinde karanlık senaryoların hayata geçirilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan İnan, "Biz kendi mahallemizde beşinci kol faaliyeti yaptırmayız. Ülkemizde bugüne kadar asla yaptırmadık, bundan sonra da yaptırmayız." dedi.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin önemine de değinen İnan, "Geleceğimiz için Terörsüz Türkiye hedefine kararlılıkla devam ediyoruz. İnşallah terörden ve prangalarımızdan kurtulduğumuz bir dönemi hep beraber inşa ediyoruz. Göreceksiniz, önümüzdeki süreçte Türkiye her alanda büyüyerek, katbekat güçlenerek yoluna devam edecek. Bize hiçbir zaman sınır çizemediler! Bize hiçbir zaman istikamet çizemediler." ifadelerini kullandı.

İZMİR İÇİN HİZMET SEFERBERLİĞİ: "25 YILLIK SORUNLARI 2,5 YILDA ÇÖZECEĞİZ" İzmir'in kronikleşen sorunlarının çözümü için yoğun çaba göstereceklerini belirten AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, kentin geleceğine ilişkin hedeflerini paylaştı.

İnan, "Biz her zaman İzmir'imizi düşündük! Biz her zaman İzmir'de yaşayan çocuklarımızı düşündük! Göreceksiniz, 25 senenin bütün meselelerini 2,5 seneye nasıl sığdırdığımızı, bu 2,5 sene içerisinde nasıl bir çözüm iradesi ortaya koyduğumuzu hep beraber göreceğiz! Buca'da, İzmir'de sokaklarımızın nasıl yeşile, aydınlığa, millet bahçelerine kavuştuğunu hep beraber göreceğiz." dedi.

Belediye meclis üyelerine de çağrıda bulunan İnan, yerel siyasetin İzmir'in ihtiyaçlarına odaklanması gerektiğini belirtti.

İnan, "Bugün bütün Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine ve ilçe belediye meclisi üyelerine seslenmek istiyorum: İstanbul merkezli, rüşvet merkezli değil; İzmir merkezli siyaset yapın! Buca merkezli siyaset yapın! İzmirliler sizi belirli siyasi yankesicilerin çıkarlarına hizmet edin diye meclis üyesi seçmedi! İzmirliler sizi İzmir'in sokaklarına, Buca'nın sokaklarına, Buca'nın çocuklarına hizmet edin diye seçti." sözleriyle uyarıda bulundu.

AK Parti'nin İzmir'e hizmet etmek isteyen herkese açık olduğunu vurgulayan İnan, siyasi ayrım gözetmeksizin iş birliği çağrısı yaptı.

İnan, "Dışlamak bizim kitabımızda yok! Ötekileştirmek bizim kitabımızda yok! Herkesi ama herkesi kucaklayacağız! Hangi siyasi partiden olursa olsun, geçmişe sünger çekeceğiz! Tek bir şartımız var: İzmir merkezli siyaset yapsınlar! İzmir'in menfaatleri için bizimle birlikte şehrimizin gücüne güç katsınlar! İnşallah İzmir için dertlenen herkesle omuz omuza yürümeye açığız. Yerel yönetimlerin partisi, hizmetin partisi AK Parti'mizin kapılarının, İzmir için çalışmaya aday olmuş, İzmir için dertlenmiş bütün yerel yöneticilere açık olduğunu bu kürsüden bir kez daha ifade ederek çağrıda bulunmak istiyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.