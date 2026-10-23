Fon soruşturmasında 5 milyar TL'lik iade! Feridun ve Enver Geçgel'den TMSF'ye ödeme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fon Soruşturması kapsamında, Astor Enerji AŞ ortaklarından Feridun Geçgel ve Enver Geçgel’in Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun gönüllü iade hesabına 5 milyar TL ödeme yaptığı öğrenildi. 23 Ekim tarihli kararla, iki isim hakkındaki mal varlığı tedbirleri ve durdurma kararı kaldırıldı.