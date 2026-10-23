Fon soruşturmasında 5 milyar TL'lik iade! Feridun ve Enver Geçgel'den TMSF'ye ödeme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fon Soruşturması kapsamında, Astor Enerji AŞ ortaklarından Feridun Geçgel ve Enver Geçgel’in Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun gönüllü iade hesabına 5 milyar TL ödeme yaptığı öğrenildi. 23 Ekim tarihli kararla, iki isim hakkındaki mal varlığı tedbirleri ve durdurma kararı kaldırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fon Soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
5 MİLYAR TL'LİK İADE
Astor Enerji Anonim Şirketi ortaklarından Feridun Geçgel ve Enver Geçgel'in bugün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun gönüllü iade hesabına 5 milyar TL ödemede bulunduğu öğrenildi.
MAL VARLIĞINA İLİŞKİN TEDBİRLER KALDIRILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Eylül'de getirilen mal varlığına ilişkin tedbirleri ve durdurma kararını Enver Geçgel ve Feridun Geçgel yönünden kaldırdı.
23 Ekim 2026 tarihli kararda, soruşturmaya esas delillerin yeniden ele alınması, TMSF bildirimleri, sermaye paylarının kapsamı ve soruşturmaya konu eylemlerdeki kurumsal yetki sınırlarının yeniden değerlendirilmesi çerçevesinde söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.
KARAR İLGİLİ KURUMLARA BİLDİRİLDİ
Başsavcılık tarafından alınan kararın Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası, Borsa İstanbul, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'ne bildirildiği kaydedildi.