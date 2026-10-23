Bakan Kurum’dan iklim krizi uyarısı: “Yaşanacak bir dünya kalmayacak”

Türkiye'nin "Uygulama COP'u" yaklaşımını detaylandıran Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede yeni taahhütler yerine mevcut taahhütlerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün dünya maalesef o 1,5 derece hedefinden uzak. Seller, yangınlar, yağışların şiddeti ve sıklığı artarak devam ediyor. Bunlar artık ülkelerin ekonomilerinde çok önemli izler bırakıyor, derin yaralar açıyor. Bu nedenle mücadeledeki samimiyetimizi ve tecrübemizi ortaya koyacağız. İstiyoruz ki tamam, konuşulanlar konuşuldu ama artık bunları hayata geçirmemiz lazım. Artık taahhüt konuşmayalım. Yeni taahhüt istemiyoruz. O taahhütleri uygulamaya geçirmek istiyoruz. Çünkü gençler, çocuklar ve dünya bizden bunu bekliyor. Bu nedenle gerekli iradeyi ortaya koyacak bir başkanlık sürecini ilk günden itibaren yürüttük. Sonuna kadar da bu duruşumuzu ve kararlılığımızı sürdüreceğiz."

"YAŞANACAK BİR DÜNYA KALMADIKTAN SONRA SINIRLARINIZI SAVUNSANIZ NE OLUR?"

COP31 Başkanı Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin NATO'nun savunma yatırımlarındaki kararlılığa benzer bir yaklaşımla ve finansman desteğiyle yürütülmesi gerektiğine işaret etti.

Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin ülkelerin varlığını sürdürmesi, üretimlerini artırması ve istihdam sağlaması açısından önem taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

"Burada var olup yok olma meselesi var. Ülkelerin bu dönüşümden istifade ederek üretimlerini ve istihdamlarını artırması meselesi var. İşte tam da bu noktada tüm dünyanın dikkatini Antalya'ya çekmek istiyoruz. Geleceğimiz ve çocuklarımız için bu kararları almak zorundayız. Eğer bir NATO toplantısında ülkeler savunma harcamalarını yüzde 5'e çıkarma kararı alıyorsa iklimle mücadelede de tüm dünya aynı kararlılığı göstermek zorunda. Çünkü yaşanacak bir dünya kalmayacak. Yaşanacak bir dünya kalmadıktan sonra sınırlarınızı savunsanız ne olur? Suyunuzun, yeşil alanlarınızın olmadığı bir dünyada ne yapacaksınız? Avrupa'da olduğu gibi tarihî binalarınız olsa ne olacak? Yaşanan iklim göçleri nedeniyle başka krizlerle karşılaştığınızda bunları nasıl çözeceksiniz?"

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ZİRVESİ İLE EŞ DEĞERDE BİR ORGANİZASYON"

COP31'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kadar önemli bir organizasyon olduğuna vurgu yapan Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle ilgili dünyayı ilgilendiren tüm konuların bu zirvede müzakere edildiğini belirtti.

Kurum, 196 ülkenin katıldığı zirvede ülkelerin iklim taahhütlerini, projelerini, hedeflerini ve tecrübelerini paylaştığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu zirve, bugün tüm dünyaya baktığınızda 196 ülkenin katıldığı en büyük zirve. Bu ülkeler iklimle ilgili taahhütlerini, projelerini, hedeflerini ve tecrübelerini paylaşıyor. Ülkelerin verdikleri taahhütleri ne ölçüde yerine getirdikleri sorgulanıyor. Günlerce müzakereler yapılıyor. Dolayısıyla bu, Birleşmiş Milletler nezdindeki en büyük organizasyon. New York'taki Birleşmiş Milletler Zirvesi ile eş değer diyebileceğimiz bir organizasyon. Biz ne elde edeceğiz? COP31 Başkanlığı olarak 196 ülke adına hareket ediyoruz. Şeffaf, hakkaniyetli ve adaletli bir başkanlık süreci yürüteceğimizi, COP31'de sonuç almayı hedeflediğimizi söyledik. Bu nedenle diyalog ve uzlaşıyla hareket edeceğiz ancak aksiyonla da sonuç alacağımızı üç kelimeyle tüm dünyaya ifade etmiş olduk."

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BELGESİNİ ALAN İLK COP ORGANİZASYONU ANTALYA

Bakan Kurum, toplantıda kendisine yöneltilen "COP31 kendi karbon ayak izini azaltmak için ne gibi bir strateji izliyor?" sorusunu da yanıtladı. Kurum, organizasyonun emisyonlarını azaltmak için ulaşım dâhil birçok alanda çalışma yürüttüklerini belirtti.

Türk Hava Yolları ile gelen misafirlerin emisyonlarının dahi dikkate alındığını ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Türk Hava Yolları ile gelen misafirlerin emisyonlarını bile düşünüyoruz. Sıfır emisyonlu bir organizasyon olmasını istiyoruz. Bu kapsamda sürdürülebilirlik belgesini alan ilk COP organizasyonu olduk. Dün Antalya'ya gittiğimizde bu belgeyi aldık. COP tarihinde de bu bir ilk. Buradaki transfer ve ulaşım araçları Euro 6 standartlarına uygun. Katılımcılar elektrikli ve doğal gazlı araçlarla ulaşım sağlayacak. Buraya yeni araçlar gönderdik. Türkiye'nin dört bir yanından belediyelerimize ait araçları da Antalya Büyükşehir Belediyemize gönderdik. Yeni 650 araç geldi ve bunların tamamı düşük emisyonlu araçlar. Otellerdeki organizasyondan ulaşımdaki ayrıntılara kadar sürdürülebilirliği esas aldık."