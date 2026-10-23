78 ilde uyuşturucu operasyonu! 1 ton 768 kilo uyuşturucu ele geçirildi, bin 466 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, 78 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. Operasyonlarda 1 ton 768 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ve 2 milyon 236 bin 908 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 bin 733 şüpheliden 1.466’sı tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlar, 78 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
78 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
İl emniyet müdürlüklerince düzenlenen operasyonlara 3 bin 977 ekip ve 9 bin 450 personel katıldı. Çalışmalarda ayrıca 14 hava aracı ile 46 narkotik dedektör köpeği görev aldı.
Operasyonlarda toplam 1 ton 768 kilogram 207 gram uyuşturucu madde ile 2 milyon 236 bin 908 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
2 BİN 733 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 2 bin 733 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1.466'sı tutuklanırken, 414 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Uyuşturucunun birçok suçu besleyen karanlık bir ana damar olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu damarı kurutmanın çocukların istikbalini, gençlerin geleceğini ve ailelerin huzurunu korumak açısından önem taşıdığı belirtildi.
Açıklamada, operasyonlarda görev alan polisler, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.