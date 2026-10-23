Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlar, 78 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

78 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İl emniyet müdürlüklerince düzenlenen operasyonlara 3 bin 977 ekip ve 9 bin 450 personel katıldı. Çalışmalarda ayrıca 14 hava aracı ile 46 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Operasyonlarda toplam 1 ton 768 kilogram 207 gram uyuşturucu madde ile 2 milyon 236 bin 908 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.