COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklimin geleceğinin Antalya’da konuşulacağını belirterek 50’den fazla ülkeyle ikili temas kurduklarını açıkladı. İstanbul’da medya yöneticileriyle bir araya gelen Kurum, Türkiye’nin çözümlerini dünyayla paylaşacağını vurguladı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da düzenlenen Medya Kuruluşlarının Genel Yayın Yönetmenleri ile COP31 Buluşması'nda konuşuyor. Kurum, Antalya'da yüz binlerce kişiyi ağırlayacaklarını ve 50'den fazla ülkeyle ikili temas kurduklarını söyledi.

İKLİMİN GELECEĞİ İÇİN ANTALYA VURGUSU

İklim değişikliğinin hayatın her alanını etkilediğine dikkat çeken Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Değerli dostlar, sözlerimin hemen başında sizlerin aracılığıyla tüm milletimiz ve insanlıkla şunu paylaşmak isterim. Şu anda hepimiz yaşanabilir bir dünyanın tükenişine maalesef şahitlik ediyoruz.

Bugün dünya siyasi istikrarsızlıkların derinleştiği, çatışmaların ve sıcak savaşların milyonları yerinden ettiği, ekonomik krizlerin ve barınma gibi temel insani sorunların tüm coğrafyaları sarstığı son derece kırılgan bir dönemden geçiyor.

Küresel konut krizleri bugün Avrupa ve dünyanın birçok bölgesinde yaşanan krizler, yine enerji darboğazları ve küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalar, karar alıcıların ve liderlerin mesaisini bu krizleri yönet meye mahkum ediyor.

Devletler ve uluslararası aktörler artık jeopolitik gerginlikler, ve ardı arkası kesilmeyen çatışmalarla boğuşmak zorunda kalıyorlar. Maalesef dünyanın öncelikleri bu anlık tehditlerin söndürülmesine odaklanmış durumda.

Her gün yenisi eklenen siyasi çalkantılar, insanlığı dar bir güvenlik ve istikrarsızlık sarmalının içine hapsetmiş gibi görünüyor. Ne var ki bugün ulusal ve küresel ölçekte yine gündemi meşgul eden bu siy asi ve ekonomik çalkantıların hepsi geçici birer dalgalanmalardan ibarettir. Çünkü ekonomik krizler aşılacak. Siyasi istikrarsızlıklar yerini yeni dengelere bırakacaktır.

İklim meselesi hayatın her alanına uzanıyor. Asıl büyük kriz iklim değişikliği. İklimin geleceği Antalya'da konuşulacak. 50'den fazla ülkeyle ikili temas kurduk. Yüz binleri Antalya'da ağırlayacağız. Çözümlerimizi dünya ile paylaşacağız.

Değerli arkadaşlar, COP, Birleşmiş Milletler çatısı altında yürütülen küresel iklim görüşmelerinin en üst düzey buluşması. Biz de devlet ve hükümet başkanlarını bu yıl bilim insanlarını, iş dünyasını, gençleri ve sivil toplumu yani yüzbinleri Antalya'da ağırlayacağız.

Tabi Türkiye'nin bu noktaya gelişinin arkasında yıllara dayanan güçlü bir hazırlık var. Biliyorsunuz Paris Antlaşması'na taraf olduk. 2053 net sıfır emisyon hedefimizi tüm dünyaya ilan ettik. İklim Şuramızı gerçekleştirdik ve hemen ardından ortaya koymuş olduğumuz bu hedeflere yönelik de iklim kanunumuzu çıkarmış olduk.

Tabii şehirlerimizde, sanayimizde, enerji ve atık yönetim inde attığımız adımlarla bu hedefleri de destekleyecek bir altyapıya da kavuşmuş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çevreyi korurken kalkınmayı da güçlendirerek bu anlamda bu fırsattan en yüksek seviyede istifade etmek istiyoruz.

İklim meselesi bugün baktığınızda tarımdan sanayiye, enerjiden ulaşıma, şehircilikten gençlerimizin geleceğine kadar hayatın her alanına uzanıyor. COP31'de Türkiye'nin bu geniş birikimini, uygulama tecrübesini ve gelecek hedeflerini anlatma fırsatımız olacak.

Bu sorumluluğu üstlendikten sonra dünyayla yoğun bir tabii görüşme trafiği yürüttük. 50'den fazla ülkeyle doğrudan ikili temas kurduk. Tek bir günü bile boşa geçirmedik. Müzakere gruplarının beklentilerini dinledik. 196 ülke adına yapıyoruz. Dolayısıyla şeffaf bir başkanlık süreci yürüteceğimizi tüm dünyaya başından beri ilan ettik.

Bir uygulama COP'u olsun istedik. Artık taahhütlerin değil uygulamanın konuşulduğu neticenin alındığı bir kop başkanlığı . süreci yürüteceğimizi tüm dünyaya ilan ettik ve bu çerçevede görüşmelerimizi yaptık. Mart ayında Tokyo'da ikili görüşmelerimizde ve yine Bakü'de orada heyetleri, ülkeleri dinleme fırsatı olduk.

Nisan ayında Antalya diplomasi formunda Berlin'deki Petersburg iklim diyaloğunda ve Kore iklim haftasındaki temaslarımızı bu kapsamda sürdürdük ve Mayıs'ta Kopenhag İklim Bakanları toplantısında yine tüm ülkeleri dinleme ve müzakere etme fırsatı bulduk.

8-9 Mayıs'ta ise Hatay'da dünyanın farklı ülkelerinden gelen temsilcileri ağ ırladık. Deprem bölgesinde kazandığımız yeniden inşaat tecrübesini anlattık. Dirençli şehirler için orada ortak sorumlulukları ele aldık . Bu buluşmanın ardından kabul edilen Hatay Bildirgesi şehirlerin güvenliği ve iklim uyumu konusunda uluslararası ortak çalışma çağrımızı da güçlendirmiş oldu.

Haziran ayında müzakereler ve eylem gündemimizi geliştirdik. Londra'da iklim eylem haftasında işbirliklerimizi daha da ilerletmiş olduk. Temmuz ayında İstanbul'da D8 bakanlar toplantısıyla gelişmekte olan ülkelerin finansman ve teknoloji ihtiyaçlarını konuştuk ve ardından Eylül ayında İstanbul İklim Finansmanı zirvesini gerçekleştirdik.

Bakü İklim Haftası'nda ve yine Trabzon Mavi Diyaloğunda denizlerin korunması, kıyıların dayanıklılığı ve mavi ekonomi gündemimizi paylaştık. New York İklim Haftası'na gittik ve Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Yüksek Yüzeyli Yine iklim haftasıyla birlikte çalışmalarımız açısından detayları, orada hedeflerimizi, projelerimizi paylaştığımız bir süreci de yürütmüş olduk.

Ekim ayında Fiji dünyanın diğer ucu tabii oradaki dram daha farklı, oradaki beklentiler daha farklı. Oradaki beklenti orada bir buçuk derece hedefi şunu ifade ediyor insanlar için var olup yok olma meselesi.

Yani bir buçuk derecenin üzerindeki bir ısınmada oradaki ada ülkeleri Maalesef ülkelerini, orada yaşayan insanlar topraklarını terk etmek zorunda kalacaklar.