Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinden Mersin’in Taşucu Limanı’na seyrederken batan Filo Jet isimli gemiye ilişkin soruşturmada, kara kutu niteliğindeki VDR cihazının kayıtları ortaya çıktı. İncelenen kayıtlarda mürettebatın gemideki teknik arızalardan ve yetersiz yatırımdan şikâyet ettiği, ikinci makinistin ise “Gemide tek biz sağlamız, geriye kalan her şey yarım” dediği belirlendi.

Mahkemeye aktarılan bilgilere göre, cihazda bulunan 68 günlük kaydın 32 günlük bölümü incelendi. Kayıtlarda dümen sistemi, radar, kameralar ve geminin sancak tarafındaki teknik aksaklıkların mürettebat arasında konuşulduğu tespit edildi. MÜRETTEBAT GEMİDEKİ ARIZALARDAN ŞİKAYET ETMİŞ İncelemelerde, mürettebatın şirketin gemiye yeterli yatırım yapmadığını dile getirdiği ve mevcut arızaların batmaya neden olabileceğine ilişkin endişelerini paylaştığı görüldü. Kayıtlarda ikinci makinistin, "Gemide tek biz sağlamız, geriye kalan her şey yarım" sözlerini kullandığı belirlendi. Ayrıca geminin su aldığına ilişkin konuşmalara rağmen kaptanın seyre devam ettiği yönündeki bilgiler mahkemeye aktarıldı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) ALTI ŞÜPHELİ ARANIYOR Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında gemi işletmecisi şirketin direktörü, kaptanlar, makinistler ve mürettebatın bulunduğu dokuz şüpheli yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, soruşturmanın tamamlanması için şüphelilerin tutukluluk süresini yedi gün daha uzattı. Polis, soruşturmada sorumluluğu bulunabileceği değerlendirilen kişilere yönelik araştırmaların sürdüğünü ve aranan şüpheli sayısının altıya yükseldiğini bildirdi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) UZMAN HEYETİN RAPORU BEKLENİYOR Kazaya ilişkin teknik incelemeler de devam ediyor. Geminin hasarlı parçaları ve teknik geçmişi üzerindeki araştırmalar derinleştirilirken, Türkiye'den gelecek uzman heyet ile üniversitelerden görevlendirilecek bilirkişilerin rapor hazırlayacağı kaydedildi. Duruşma sırasında kazada yakınlarını kaybeden ailelerin şüphelilere tepki göstermesi üzerine mahkeme salonunda kısa süreli gerginlik yaşandı.