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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir imha edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir imha edildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk bitkisinin imha edildiğini açıkladı. Operasyonlarda ayrıca 36 kilogram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu ekimi yapıldığı belirlenen 35 alan ortadan kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eğil Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, SAK timleri ve komandoların katılımıyla Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde çalışma yürütüldü.

Operasyonlara 24 operasyonel tim ve 230 personel katılırken, Jandarma İHA'ları (JİHA) ile uzaktan algılama sistemlerinden de destek alındı.

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1,2 TON ESRAR ELDE EDİLEBİLECEK KENEVİR İMHA EDİLDİ

Operasyonlar kapsamında, 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi. Ekipler ayrıca 36 kilogram esrar ele geçirdi ve muhtemel 35 yasa dışı kenevir ekim alanını imha etti.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir imha edildi - 1

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada operasyonda görev alan jandarma personeli, ilgili daire başkanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eğil Cumhuriyet Savcılığı ile emeği geçenlere teşekkür edildi.

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#Diyarbakır #İçişleri Bakanlığı #Uyuşturucu Operasyonu
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