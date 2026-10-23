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Bingöl'de uyuşturucu madde ticareti operasyonu: 1 tutuklama

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bingöl'de uyuşturucu madde ticareti operasyonu: 1 tutuklama

Bingöl'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmasında yakalanan 1 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 1 şüpheli yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü huzur ve güven için çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

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