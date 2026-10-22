İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının borsa ve fon işlemlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 15 kişiden 11’i, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturmaya ilişkin detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının borsa ve fon işlemlerine yönelik soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklama, 4'ü ise ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Ahmet Haluk Güner, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi ve Ümit Yılmaz hakkında tutuklama talebinde bulunuldu.

Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Zuhal Topaloğlu ve Yasemin Yılmaz için ise ev hapsi talep edildi.

DETAYLAR A HABER'DE

Soruşturmadaki kritik rakamları ve güncel tabloyu paylaşan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Fon soruşturmasında geride bıraktığımız gün içerisinde kritik gelişmeler yaşanmıştı. Operasyon kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı ve bugün yapılan operasyon kapsamında 5 kişi hakkında daha aslında gözaltı kararının gerçekleştirildiğini ve 5 kişinin gözaltına alınmış olduğunu belirterek başlayalım yayınımıza. Bu ne demek oluyor? Dün 31 gözaltı kararı vardı ve bunlardan 26'sı gözaltına alınmıştı. Bugün de 5 kişi daha gözaltına alındı ancak toplam gözaltı kararı 36 olurken, gözaltına alınanların sayısı 31'e yükselmiş oldu aslında. Burada bu kritik detayı paylaşmış olalım." ifadelerini kullandı.



AKIN GÜRLEK'İN AÇIKLADIĞI BİLANÇO GÜNCELLENDİ

Daha önce paylaşılan resmi verilerin yeni operasyonla birlikte değiştiğini hatırlatan Vural, "Fon soruşturması derinleşerek devam ediyor. Öyle ki geride bıraktığımız gün Akın Gürlek önemli açıklamalarda bulunmuştu ve bu yapmış olduğu açıklamalarda fon soruşturması kapsamında çok ciddi bir sayının da elde edildiğini ve bu sayı içerisinde de gözaltına alınanlar ve tutuklananların olduğunu, hatta o sayıları da söyleyeyim: 'Bu zamana kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapılmış olup, 88 şüpheli tutuklanmış, 26 şüpheli gözaltına alınmış, 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır' açıklamasında bulunmuştu. Bu sayı bugünkü gelen 5 gözaltı ile birlikte daha da güncellenecek. İlk etaptaki güncellenecek sayı olan 26 şüpheli sayısı 31'e yükseldi. Bu detayı vermekte devam etmiş olalım." sözleriyle adli tablonun ulaştığı boyutu anlattı.



ALTINBAŞ HOLDİNG VE ATLAS PORTFÖY DETAYI

Operasyonda adı geçen isimlere ve arka plandaki finansal iddialara dikkat çeken muhabir Ahmet Nazif Vural, "Elbette fon soruşturmasında geride bıraktığımız gün gerçekleştirilen o operasyonda Nusret Altınbaş ismi ön plana çıkmıştı. Peki bu isim kimdi? Altınbaş Holding'in ve aynı zamanda Atlas Portföy'ün sahibi. Öyle ki Atlas Portföy'ü de Eylül ayında fondan yapmış olduğu 16 milyar liralık çıkışla biliyoruz, bu çıkış iddiasıyla alakalı biliyoruz. Bugün gerçekleşen bu operasyonla birlikte de yine kritik bir sürecin içerisinde olduğumuzu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Son kez tekrar hatırlatalım: Dün 31 kişi hakkında gözaltı kararı vardı, 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyordu ve 26 gözaltı vardı. Bugün harici olarak 5 kişi daha gözaltına alındı ve bu 5 kişinin alınmasıyla birlikte toplam gözaltı 31'e yükselmişken, toplam gözaltı kararı ise 36'ya yükselmiş oldu diyelim, sözü yeniden size bırakalım." sözleriyle detayları aktardı.



BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) paylarına ilişkin inceleme gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği anlatılan açıklamada, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü kaydedilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi Müdürü Çetin Genç, eski bürokrat Eren Yeşilyurt, Alnus Yatırım Menkul Değerler Firması Yönetim Kurulu Üyesi Fadimenur Demir, Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Avdan ile yöneticisi Gülsüm Doğan, diğer yöneticiler Osman Uçar ve Canan Özdemir, Alnus Yatırım Firması Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Kartal Emür, A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi-Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terzi, Atlas Portföy Yönetimi AŞ ortağı Zuhal Topaloğlu, Alnus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Tahir Özek, Atlas Portföy çalışanı Konuralp Özkan, Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi yöneticileri Rüstem Karakaya ve Furkan Açar, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeleri Neda Soydan ve Ömer Eryılmaz, yöneticisi Mustafa Zeki Kayahan, çalışan Anıl Tokat, Pardus Portföy Genel Müdürü Mehmet Selim Tunçbilek ile Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cesur ve çalışanı Ahmet Haluk Güner, bankalardaki portföy çalışanları Ümit Yılmaz, Yasemin Yılmaz ve Burak Poyraz, Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş ile Tera Portföy yöneticisi Ayşegül Kaya gözaltına almıştı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş'ın şüpheliler arasında yer aldığı ancak yakalanmadığı, kardeşi İnan Altınbaş'ın gözaltında olduğu ve diğer aile fertlerinin tüm mal varlıklarının dondurulduğu öğrenilmişti.