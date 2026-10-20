İzmir’de uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu: 5 gözaltı
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İzmir’in Menemen ilçesinde uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve bir otomobilde yapılan aramalarda 1 kilo 131 gram sentetik uyuşturucu, 36 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca başta olmak üzere çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve silah ticareti suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yürütülen çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve bir otomobilde gerçekleştirilen aramalarda 1 kilo 131 gram sentetik uyuşturucu, 36 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
RUHSATSIZ TABANCA VE FİŞEKLER DE ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 38 fişek, 9 kartuş ve bıçak bulundu.
İKİ ŞÜPHELİNİN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR
Gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirtildi.