İzmir’de uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu: 5 gözaltı

İzmir’in Menemen ilçesinde uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve bir otomobilde yapılan aramalarda 1 kilo 131 gram sentetik uyuşturucu, 36 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca başta olmak üzere çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.