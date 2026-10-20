Kırıkkale'de fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 35 şüpheli gözaltında
Kırıkkale'de fuhşa aracılık, uyuşturucu madde kullanımı ve reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalarda 35 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlara 34 ekip ve 123 polis katılırken, firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında mağdur olarak belirlenen 4 kadına ulaşıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhşa aracılık ve yer temini, uyuşturucu madde kullanımı ile reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bir kadının cinsel ilişkiye zorlandığı ve buna aracılık edildiği iddiasıyla şikayette bulunması üzerine 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından kent merkezi ile Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Toplam 34 ekip ve 123 polisin katıldığı operasyonda, haklarında işlem başlatılan 34 şüpheliden 29'u yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş ve Narkotik şubelerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 35'e yükseldi.
5 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
Soruşturma kapsamında firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
4 KADIN MAĞDUR OLARAK BELİRLENDİ
Soruşturma kapsamında mağdur olarak belirlenen 4 kadına ulaşılarak gerekli işlemler başlatıldı.
Öte yandan, Özbekistan uyruklu bir şüpheliyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişinin, banka hesabını söz konusu şüpheliye kullandırdığını beyan etmesi üzerine hakkında adli işlem uygulandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.