Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhşa aracılık ve yer temini, uyuşturucu madde kullanımı ile reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bir kadının cinsel ilişkiye zorlandığı ve buna aracılık edildiği iddiasıyla şikayette bulunması üzerine 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından kent merkezi ile Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Toplam 34 ekip ve 123 polisin katıldığı operasyonda, haklarında işlem başlatılan 34 şüpheliden 29'u yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş ve Narkotik şubelerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 35'e yükseldi.