Adana'da Çukurova Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 49 şüpheliden 44'ü, aralarında mevcut Belediye Başkanı Emrah Kozay, eski Belediye Başkanı Soner Çetin ve 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu isimlerle birlikte tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. İhale usulsüzlüğü, rüşvet ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılması iddialarıyla büyüyen soruşturmada 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol istendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi'nde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 19 Ekim'de operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince 51 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ve önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürecindeki yakalamalarla birlikte gözaltı sayısı 49'a yükseldi.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 49 zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

44 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifadeleri tamamlanan 49 şüpheliden Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, geçen dönemki Belediye Başkanı Soner Çetin ve 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 44'ü tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

RÜŞVET VE İHALE YOLSUZLUĞU İDDİALARI SORULUYOR

Soruşturma dosyasında Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın "örgüt lideri", eski Belediye Başkanı Soner Çetin ile Kozay'ın teyzesi Sıdıka Şire'nin ise "örgüt yöneticisi" olarak değerlendirildiği öğrenildi. Şüpheliler arasında bazı belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de yer aldığı belirtildi. Soruşturmanın, belediyenin ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen bazı alımlarda Kamu İhale Kanunu'ndaki istisna hükmünün usulsüz kullanıldığı ve hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatıldığı ifade edildi.

Dosya kapsamında ayrıca, belediyede çalışmadığı hâlde maaş aldığı öne sürülen kişilerle ilgili de inceleme yapıldı. Bu kapsamda belediyeye gitmeden maaş aldığı iddia edilen 8 kişi hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında CHP'li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk'ün kızı E.A.'nın da bulunduğu öğrenildi. Belediyeden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evrakının 3 kişilik bilirkişi heyetince incelendiği, hazırlanan rapor ve deliller doğrultusunda operasyon kararı alındığı kaydedildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çukurova Belediyesinde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlükler yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesindeki "istisna" hükmünün usulsüz kullanıldığı, belediyeden iş alan yüklenicilerin hak ediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı belediye personelinin fiilen işe gitmedikleri halde maaşlarının ödendiği iddialarına ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Dosya kapsamındaki ihbarlar üzerine Çukurova Belediyesinden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evrakları üzerinde 3 kişilik bilirkişi heyetince gerçekleştirilen inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporu ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller doğrultusunda, Çukurova Belediye Başkanı Kozay, geçen dönemki belediye başkanı Çetin, 4 belediye başkan yardımcısı ve belediyeye bağlı anonim şirketin 1 yöneticisinin de aralarında bulunduğu 51 şüpheliye yönelik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince 19 Ekim'de operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ile geçen dönem Belediye Başkanı Soner Çetin ve 4 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alınmıştı.