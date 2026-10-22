İstanbul Bayrampaşa'da Recep P., boşanma aşamasındaki eşine ürün satmaya çalışan kasap Fikret Korkmaz'ı (63) bıçakladı. Ağır yaralanan Korkmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayrampaşa'da dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, Cevatpaşa Mahallesi Güvercin Sokak'ta restoran işleten boşanma aşamasındaki eşine ürün satmaya çalışan kasap Fikret Korkmaz ile Recep P. arasında gerginlik yaşandı. İddiaya göre Recep P., Korkmaz'ı eşine ürün satmaması konusunda tehdit etti.

YOLDA YAKALADI

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Bakırhan'ın haberine göre, Korkmaz'ın ürün satmaya devam etmesi üzerine Recep P. kasabı takip etmeye başladı. Yolda Korkmaz'ı yakalayan Recep P. ile kasap arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Recep P., Fikret Korkmaz'ı bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu yere yığılan Korkmaz ağır yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fikret Korkmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Recep P.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.