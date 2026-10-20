"Kurgu trafik kazası" operasyonu! Bakan Gürlek duyurdu: 77 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç yapılanmasının tespit edildiğini açıkladı. İncelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşılırken, 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 77 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen bir suç yapılanmasının tespit edildiğini açıkladı.



76 TRAFİK KAZASININ KURGU OLDUĞU BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında incelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. Şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdikleri, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandıkları ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenledikleri belirlendi.

MASAK incelemeleri, HTS kayıtları, fiziki takip ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucunda, araç temininden hasar dosyalarının hazırlanmasına, sigorta ödemelerinin alınmasından dağıtılmasına kadar planlı bir iş bölümü içerisinde hareket edildiğine ilişkin bulgular elde edildi. Şüphelilerle bağlantılı hesaplarda milyonlarca liralık para hareketliliği tespit edildi.



88 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Adana merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 77'si yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.



"SUÇTAN KAZANÇ SAĞLAYANLAR HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu gerçekleştiren Adana İl Emniyet Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ticari hayatı hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi, suçtan elde edilen gelirlerin ortaya çıkarılması ve suç yapılanmalarının tüm bağlantılarıyla deşifre edilmesi için mücadelenin tavizsiz sürdürüleceğini belirten Gürlek, "Hangi yönteme başvururlarsa başvursunlar, suçtan kazanç sağlayanlar hukuk önünde hesap verecektir!" ifadelerini kullandı.