Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine karşı Türkiye ile Japonya'nın ikili ve bölgesel işbirliklerini güçlendirmesi gerektiğini belirterek, iki ülkenin zorlukların üstesinden birlikte gelebileceğini söyledi.

Bayraktar, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Türkiye'nin eski Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan için düzenlenen nişan tevdi töreninde yaptığı konuşmada, küresel gelişmeler ve Türkiye-Japonya ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son yıllarda küresel tedarik zincirlerinde kırılmalar ve ticaret savaşlarının yaşandığını aktaran Bayraktar, dünyada modern zamanların en büyük enerji krizlerinden birinin yaşandığını ifade etti.

TÜRKİYE VE JAPONYA ÖRNEK

Bayraktar, küresel ölçekte yaşanan zorlukların aşılmasında ikili ve bölgesel işbirliklerinin daha yoğun şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye ile Japonya'nın bu anlamda önemli bir örnek oluşturduğunu kaydetti.

Türkiye ile Japonya'nın enerji, ticaret, sanayi, kültür ve sanat alanlarında önemli işbirliklerine imza attığını belirten Bayraktar, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri taşınmasının önemine işaret etti.

Bayraktar, "Türkiye ile Japonya bu zorlu dönemde işbirliklerini daha ileri taşıyarak bu zorlukların üstesinden birlikte gelecekler." dedi.

Eski Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın görev süresi boyunca iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için büyük gayret gösterdiğini anlatan Bayraktar, kendisine ülke ve devlet adına teşekkür etti.

Bayraktar, iki ülke arasındaki işbirliğini daha ileri taşımak için ilgili kurumların, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çaba göstereceğine inandığını dile getirdi.

Mercan'ın Türk-Japon dostluğuna katkılarının Japon hükümeti ve İmparator tarafından takdir edilerek nişana layık görüldüğünü ifade eden Bayraktar, bu takdir dolayısıyla Japon tarafına teşekkürlerini sundu.