Derneğin İstanbul şubesinin kapatılması için de savcılık tarafından davaname hazırlanırken, Karadoruk'un şahsi hesabına para aktarılmasıyla ilgili soruşturma ayrılarak iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca hakemlere yönelik "eziyet" , "resmi belgede sahtecilik" , "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

104 İŞLEMDE 1 MİLYON 627 BİN LİRA AKTARILDI

Sabah'ta yer alan habere göre iddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, 1 Ocak 2024 ile 4 Eylül 2026 tarihleri arasında dernek şubesinin banka hesaplarından 698 işlemle toplam 7,5 milyon lira çıkış yapıldığı belirtildi. Bu süreçte Karadoruk'un şahsi hesabına 104 işlemde toplam 1 milyon 627 bin lira aktarıldığı, söz konusu tutarın dernek hesaplarından çıkan paranın yüzde 21,70'ine karşılık geldiği kaydedildi.

Raporda, Karadoruk'a avans veya ön ödeme gönderilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı bulunmadığı, harcamaların dernek faaliyetleriyle ilişkilendirilemediği ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun tutulmadığı ifade edildi.

İADE EDİLEN PARANIN ŞAHSİ KULLANIMDA TUTULDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Bilirkişi incelemesine göre Karadoruk'un hesaplarından derneğe 60 işlemde toplam 1 milyon 134 bin lira gönderildi. Bu tutarın 831 bin liralık bölümünün açıklamasız olduğu, ayrıca "iptal olunan Hilmi Ok turnuvasının final masraf iadesi" açıklamasıyla 150 bin lira ve "mevlüt avans iade" açıklamasıyla 50 bin lira gönderildiği belirtildi.

Raporda, toplam 1 milyon 31 bin 70 liralık iadenin, derneğe geri aktarılmadan önce Karadoruk'un uhdesinde ve şahsi kullanımında tutulduğu değerlendirildi.