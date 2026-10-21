TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk hakkında iddianame düzenlendi: 7 yıla kadar hapis talebi
Hakemlere yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk hakkında iddianame hazırlandı. Bilirkişi raporuna göre, derneğin banka hesaplarından Karadoruk’un şahsi hesabına 104 işlemde toplam 1 milyon 627 bin lira aktarıldı. İade edilen paranın bir bölümünün iade öncesinde şahsi kullanımda tutulduğu değerlendirilirken, Karadoruk hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca hakemlere yönelik "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK üyesi Yunus Yıldırım, derneğin İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif tutuklanmıştı.
Derneğin İstanbul şubesinin kapatılması için de savcılık tarafından davaname hazırlanırken, Karadoruk'un şahsi hesabına para aktarılmasıyla ilgili soruşturma ayrılarak iddianame düzenlendi.
104 İŞLEMDE 1 MİLYON 627 BİN LİRA AKTARILDI
Sabah'ta yer alan habere göre iddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, 1 Ocak 2024 ile 4 Eylül 2026 tarihleri arasında dernek şubesinin banka hesaplarından 698 işlemle toplam 7,5 milyon lira çıkış yapıldığı belirtildi. Bu süreçte Karadoruk'un şahsi hesabına 104 işlemde toplam 1 milyon 627 bin lira aktarıldığı, söz konusu tutarın dernek hesaplarından çıkan paranın yüzde 21,70'ine karşılık geldiği kaydedildi.
Raporda, Karadoruk'a avans veya ön ödeme gönderilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı bulunmadığı, harcamaların dernek faaliyetleriyle ilişkilendirilemediği ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun tutulmadığı ifade edildi.
İADE EDİLEN PARANIN ŞAHSİ KULLANIMDA TUTULDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ
Bilirkişi incelemesine göre Karadoruk'un hesaplarından derneğe 60 işlemde toplam 1 milyon 134 bin lira gönderildi. Bu tutarın 831 bin liralık bölümünün açıklamasız olduğu, ayrıca "iptal olunan Hilmi Ok turnuvasının final masraf iadesi" açıklamasıyla 150 bin lira ve "mevlüt avans iade" açıklamasıyla 50 bin lira gönderildiği belirtildi.
Raporda, toplam 1 milyon 31 bin 70 liralık iadenin, derneğe geri aktarılmadan önce Karadoruk'un uhdesinde ve şahsi kullanımında tutulduğu değerlendirildi.
DERNEK BELGELERİ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNDEN GEÇİRİLDİ
Soruşturma kapsamında dernekte arama yapıldığı, çok sayıda defter, evrak kayıt defteri, sınav kağıdı ve mali belgeye el konulduğu belirtildi. Bilirkişi raporunda, 2025 yılı dernek beyannamesi ile 2024 yılı beyannamesinde bildirilen bilanço ve öz varlıkların karşılığı olan aktif varlıkların fiilen veya kayden mevcut olmadığı tespitine yer verildi.
İddianamede ayrıca eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı MHK üyelerinin hakem ve gözlemcileri objektif ve gerekçeli bir neden olmaksızın klasman dışı bıraktıkları, atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği ve 2022 ile 2024 yıllarında hazırlanan listelerde usulsüz değişiklikler yapıldığı yönündeki iddialar aktarıldı. Bu iddialara ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
7 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Ferdi Karadoruk hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Karadoruk'un yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.