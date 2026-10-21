Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimizde AK Partimize gönül vermiş tüm yol ve dava arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum. Sizlerle birlikte bütün teşkilatlarımızda Türkiye sevdasını kalbinin üstünde bir madalya gibi kıvançla taşıyan yol arkadaşlarımın her birini muhabbetle kucaklıyor, özellikle gençlerimizi bağrıma basıyorum. Grup toplantımızın partimiz, demokrasimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Salonumuzu teşrif eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, aziz vatandaşlarımızdan getirdikleri kucak dolusu selamlar için kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah salonlara sığmayan şu muhabbetimizi, şu samimi yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum.

"ZİYA GÜLTEKİN İÇİN TAZİYE MESAJLARINI GÖNDERENLERE BİLE SALDIRDILAR"

Ziya Gültekin kardeşimiz, Üsküdar aşığı ve hizmet etmekten mutluluk duyan müstesna bir insandı. Hem teşkilatımız hem de Üsküdar'da sevilen bir isimdi. Biz kendisinden razıyız, Rabbi'mde razı olsun. Ziya Gültekin kardeşimizi cennetiyle müşerref eylesin. 3 yetim evladının tek tek gözlerinden öpüyorum. Dün yapılan oylamada seçilen Muhammed Emin Sarıoğlu'nu tebrik ediyorum. Ziya kardeşimizin hepimizi kedere boğan vefatından sonra özellikle sosyal medya platformlarında tek merkezden yönetildiği anlaşılan nefret kampanyasına şahit olduk. İnsanlıktan nasibini almamış bir güruh içlerinde biriktirdiklerini hepsini kustular. Bu gözü dönmüşlük, öyle bir raddeye ulaştı ki; taziye mesajlarını gönderenlere bile saldırdılar.

Ayrıntıla geliyor...