Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada " Sağlıkta Türkiye'de küresel çekim merkezi haline çekeceğiz. İstanbul'un sağlık altyapısını adeta yeniden baştan inşa ettik." dedi. Ayrıca sağlık alanında personel alım müjdesi veren Başkan Erdoğan "Yeni bir adım daha atıyor 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanını çıkacağımızın müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. Sağlık Bakanlığımız takvimi önümüzdeki günler sizlerle paylaşacaktır. " ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"nde konuştu. Erdoğan, "2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İSTANBUL'A SAĞLIK YATIRIMLARI

Aziz İstanbul'un tüm vatandaşlarına selamlarımı gönderiyorum. Sağlık ordumuzun her bir neferine teşekkürlerimi iletiyorum. Ülkemizin dört bir yanında insanımıza kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için özveriyle çalışan sağlık ordumuzun her bir neferine tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Birazdan İstanbul Üniversitemizin Çapa ve Esenyurt yerleşkelerinde bulunan binaları için kurdeleleri keseceğiz. Bu eserlerin tamamının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık Bakanlığımızı, üniversitemizi tebrik ediyor; işçi, memur ve mühendislerimize teşekkür ediyorum.

Bu sağlık tesislerinde tedavi görecek tüm vatandaşlarımıza sağlık ve bereketli ömürler niyaz ediyorum.

KÖKLÜ BİR TARİHİN VE MEDENİYETİN TEMSİLCİSİYİZ

Biz sağlık hizmetleri noktasında ciddi bir birikimin, köklü bir kurumsal tarihin temsilcileriyiz. Tarihimizde hekimlik asla sıradan bir meslek olarak görülmemiştir; hekim, hikmete erişen bir şahsiyet olarak telakki edilmiştir. Sağlıkta ciddi bir birikimimiz var ve İstanbul Tıp Fakültesi de ecdadın emanetidir.

14 Mart 1919'da Hikmet Bey ve arkadaşlarının dalgalandırdığı Türk bayrağı, esarete boyun eğmeyeceğimizin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Hizmet kapasitesi, uzmanlaşmış klinikleri, güçlü sağlık personelleri ve ileri teknoloji makineleri ile sağlık sektöründeki gücünü her geçen gün artırmıştır.

"HASTALARIN REHİN ALINDIĞI DÖNEMLERİ GÖRDÜK"

İstanbul Üniversitesi Tıp yerleşkesi 44 bin metrekarelik alana inşa edildi. 39'u yoğun bakım olmak üzere 186 yatak bulunuyor. Modern tıp eğitiminin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan hastanemizde poliklinik hizmetleri verilmeye başlandı.

Esenyurt hastanemizde ise 200 hasta yatağı, yenidoğan ile birlikte toplam 50 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Ayrıca 74 adet izolatörle hastane güvenliği temin edilecektir. Her iki hastanemiz de bir kez daha hayırlı uğurlu olsun.

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE KÜRESEL ÇEKİM MERKEZİ TÜRKİYE

Sağlıkta bu noktalara kolay gelmedik. Parası olmayanın hizmet alamadığı, memurun ayrı işçinin ayrı hastanesi olduğu, reçetelerin eczanede bulunmadığı dönemlerimiz oldu. Ambulansın lüks olduğu, "bıçak parası" vermeyenlerin ameliyat olamadığı, hastaların rehin alındığı dönemler yaşadık.

Son 24 yılda hayata geçirdiğimiz projelerle sağlıkta bu tabloyu tam tersine çevirdik. Devlet hastanelerimiz, şehir hastanelerimiz ve vakıf hastanelerimizle insanımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunuyoruz. Yüz milyarlarca liralık sağlık tesisini hizmete açtık.

Eskiden insanımız sağlık hizmeti alabilmek için yurt dışına giderdi; şimdi ise dünyanın dört bir yanından insanlar sağlık hizmeti için ülkemizi ziyaret ediyor. Türkiye'yi sağlıkta tam anlamıyla küresel bir çekim merkezi haline getireceğiz. İstanbul'un sağlık altyapısını adeta yeniden inşa ettik.

"38 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALACAĞIZ"

Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması, bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla yeni bir adım daha atıyor; 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum. Sağlık Bakanlığımız önümüzdeki dönem takvimini açıklayacaktır.