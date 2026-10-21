Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında aranan örgütün Doğu Afrika Bölge Sorumlusu Faruk Gaye, Van'da saklandığı yurtta yakalandı. Yurt görevlilerinin polis ekiplerini engelleyip firari yöneticinin kaçmasını sağladığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli sıkı takibin ardından kıskıvrak yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında aranan Faruk Gaye'nin yakalanmasına yönelik çalışmalarda dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Örgütün eski Balkanlar sorumlusu olduğu, son olarak ise Doğu Afrika Bölge sorumluluğunu üstlendiği belirtilen Gaye'nin, İstanbul'dan Van'a kaçtığı ve burada bir yurtta saklandığı belirlendi. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü teknik çalışmalar sonucunda Faruk Gaye'nin bulunduğu yer tespit edildi.

Doğu Afrika Bölge Sorumlusu Faruk Gaye'nin kaçış anları Sabah'ın haberine göre şüphelinin saklandığı yurtta yakalanması için harekete geçildi. Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre yurt görevlileri, kolluk kuvvetlerinin yakalama işlemini engelledi ve Faruk Gaye'nin kaçmasına imkan sağladı.

Doğu Afrika Bölge Sorumlusu Faruk Gaye'nin kaçış anları Şüphelinin yurttan kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yurtların firari yöneticiler için nasıl birer "güvenli liman" ve kalkan olarak kullanıldığı bir kez daha gözler önüne serildi.