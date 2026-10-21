9 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu! 123 şüpheli hakkında işlem yapıldı

9 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, 34 milyar 760 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 123 şüpheli hakkında işlem yapıldı.