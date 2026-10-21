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9 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu! 123 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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9 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu! 123 şüpheli hakkında işlem yapıldı

9 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, 34 milyar 760 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 123 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca 9 il merkezli operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları ve vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

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#Jandarma Genel Komutanlığı #MASAK
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