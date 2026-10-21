-°C
CANLI YAYIN

Afyonkarahisar'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Afyonkarahisar'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Emirdağ-Yunak kara yolunun Hisar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 DVU 92 plakalı otomobil ile 34 CBB 110 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, araçlarda bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapatılırken, Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Beyoğlunda zincirleme kaza kameradaBeyoğlunda zincirleme kaza kamerada BEYOĞLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

#Afyonkarahisar #Trafik Kazası
İzmir'de 2 bin yıllık Zeus heykeli ele geçirildi: 3 şüpheli gözaltında
Sonraki Haber
İzmir'de 2 bin yıllık Zeus heykeli ele geçirildi: 3 şüpheli gözaltında
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın