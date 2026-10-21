Kaza, Emirdağ-Yunak kara yolunun Hisar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 DVU 92 plakalı otomobil ile 34 CBB 110 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, araçlarda bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.