Bağımsız Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun AK Parti'ye katıldı

Yeni Yol Partisi'nden istifa eden bağımsız milletvekili Cemalettin Kani Torun AK Parti 'ye katıldı. Bu katılımla birlikte AK Parti'nin milletvekili sayısı 281'e yükseldi.

YENİDEN AK PARTİ'DE Öte yandan hatırlanacağı üzere, Cemalettin Kani Torun'un AK Parti ile siyasi geçmişi 2015 yılına dayanıyor. Torun, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti'den Bursa milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 2018 genel seçimlerinde milletvekilliği için başvuruda bulunmayan Torun, 2019 yılında AK Parti'den ayrıldı. Ardından eski Başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'nda toplandı. (Foto: AA)

Cemalettin Kani Torun AK Parti'ye katıldı (Foto: AA)

2023'TE CHP LİSTESİNDEN SEÇİLMİŞTİ

Torun, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde siyasi partiler arasında gerçekleştirilen seçim iş birliği kapsamında Gelecek Partisi kontenjanından CHP listesiyle Bursa milletvekili seçildi.

Seçimlerin ardından Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi arasındaki Meclis iş birliği sürecinde görev aldı.

Üç partinin ortak grup oluşturma amacıyla kurduğu Yeni Yol Partisi'nde yer alan Torun, 31 Ağustos 2026 tarihinde bu partiden istifa etti.

Yaklaşık bir buçuk ay sonra ise AK Parti'ye katılarak siyasi kariyerinde yeni bir döneme başladı.

BÜYÜKELÇİLİK GÖREVİNDE BULUNMUŞTU

Cemalettin Kani Torun, milletvekilliğinin yanı sıra diplomatik görevleriyle de tanınıyor.

2011-2014 yılları arasında Türkiye'nin Somali'nin başkenti Mogadişu'daki büyükelçisi olarak görev yapan Torun, 2014 yılında Başbakan Başdanışmanlığı görevini üstlendi.

Daha sonraki yıllarda siyasete ağırlık veren Torun, farklı partilerde görev aldıktan sonra yeniden AK Parti'ye döndü.