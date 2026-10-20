Yurt içinde ve sınır hatlarında uyuşturucuya göz açtırılmazken yurt dışından Türkiye'ye yönelen iki ayrı kaçakçılık girişimi, yabancı emniyet güçlerinin denetimlerine takıldı.

Uluslararası sınır hatlarında ve havalimanlarında hedef noktası Türkiye olan iki ayrı uyuşturucu kaçakçılığı girişimi, Türkiye'ye giriş gerçekleşmeden engellendi. Sabah Gazetesi'nden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı ile İngiltere'nin Birmingham Havalimanı'nda yaşanan iki olay, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan yeni yöntemleri ortaya çıkardı. Türkiye'ye açılan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, Bulgaristan Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü (GDBOP) ve gümrük ekipleri, otobüs ve binek araçların çıkış yaptığı şeritte Türkiye yönüne ilerleyen Bulgaristan plakalı bir hibrit aracı şüphe üzerine detaylı gümrük kontrolüne sevk etti.

HİBRİT ARABA BATARYASINDA UYUŞTURUCU KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Araçta yapılan aramalarda gizli bir bölme ortaya çıkarıldı. Arka koltukların arkasında yer alan hibrit bataryayı söken görevliler, bataryanın hemen altına özel olarak monte edilmiş metal bir konteyner tespit etti. Bu gizli bölmenin içerisine yerleştirilmiş şeffaf plastik paketleri açan gümrük memurları, toplam ağırlığı 4,56 kilogram gelen kurutulmuş Hint keneviri (esrar) ele geçirdi. Piyasa değerinin yaklaşık 37 bin 300 avro olduğu belirtilen uyuşturucu maddelerin bulunmasının ardından araç sürücüsü ve yanındaki suç ortağı gözaltına alındı; her iki şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

ANTALYA UÇUŞUNA ZULASIYLA GİTMEYE ÇALIŞTI

Diğer bir vaka ise İngiltere'deki Birmingham Havalimanı'nda yaşandı. Ailesiyle birlikte Antalya'ya tatile gitmeye hazırlanan 29 yaşındaki Mohammed Hussain, bagaj kontrolü sırasında güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti. Rutin arama prosedürleri kapsamında durdurulan Sheffield doğumlu Hussain'in bavulunda yapılan incelemelerde MDMA (ekstazi), kokain, amfetamin ve esrar maddeleri ele geçirildi.

Eşi ve çocuğuyla birlikte tatil uçuşu için yola çıkmak üzereyken yakalanan baba, çıkarıldığı Birmingham Sulh Ceza Mahkemesinde suçunu itiraf etti. Bagajını kendisinin hazırladığını ve maddelerin kişisel kullanımı için yanında bulunduğunu belirten Hussain, uyuşturucu madde bulundurmaktan suçlu bulundu.