Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 5 kişi daha yaralandı. Yaralı 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

S.A.Ç. idaresindeki 19 AEH 232 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Uğurludağ kavşağında M.İ'nin kullandığı 19 ABJ 878 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan E.Ç, T.Ç, E.Ç, P.E.Ç. ve K.T. yaralandı.

Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.