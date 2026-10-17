Bursa'da akılalmaz kaza! Kontrolden çıkan servis aracı züccaciyeye böyle daldı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan bir servis aracı, yol kenarındaki züccaciye dükkânına daldı. Raflar arasında alışveriş yaptıkları sırada karşılarında aniden aracı gören vatandaşlar, büyük panik ve şaşkınlık yaşadı. Şans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayın korku dolu anları, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.