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Bursa'da akılalmaz kaza! Kontrolden çıkan servis aracı züccaciyeye böyle daldı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bursa'da akılalmaz kaza! Kontrolden çıkan servis aracı züccaciyeye böyle daldı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan bir servis aracı, yol kenarındaki züccaciye dükkânına daldı. Raflar arasında alışveriş yaptıkları sırada karşılarında aniden aracı gören vatandaşlar, büyük panik ve şaşkınlık yaşadı. Şans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayın korku dolu anları, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Balkan Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan servis aracı, yol kenarındaki züccaciye mağazasına girdi.

Raflar arasında alışveriş yapan müşteriler, aracın aniden mağazaya girmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı. Günlük alışverişlerini yaptıkları sırada beklenmedik bir olayla karşılaşan müşteriler, panik yaşadı.

BURSA'DA MAĞAZAYA SERVİS ARACI DALDI

ALIŞVERİŞ YAPARKEN KARŞILARINDA ARACI BULDULAR

Servis aracının mağazaya girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşanan sıra dışı olayın ardından müşterilerin şaşkınlığı dikkat çekti.

O sırada alışveriş yapan bir müşteri, "Aldığımız elimizde kaldı, artık bunu dinledikçe hatırlarız." ifadelerini kullandı.

#Bursa #Nilüfer
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