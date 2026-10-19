Liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 38 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2026/153745 sayılı soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü hakkında "Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet" suçlarından 19 Ekim günü Ankara merkezli 12 ilde, 28 ikamet ve 16 iş yeri adresine eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı. 14 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.