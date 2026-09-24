Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu sayısı 101’e yükseldi

Böylece soruşturma kapsamında son operasyonla birlikte tutuklananların sayısı 101'e çıktı.

Savcılık işlemlerinin ardından 22 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Alihan Kuriş 16 Ağustos 2026'da tutuklanmıştı. (Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

SORUŞTURMADA 161 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Başsavcılığın 20 Eylül'de açıkladığı bilançoya göre, soruşturma kapsamında o tarihe kadar 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bu şüphelilerden 81'i tutuklanırken, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Soruşturma kapsamında ayrıca 74 şirkete kayyum atandığı bildirildi.

Son operasyon kapsamında verilen 20 tutuklama kararıyla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 101'e yükselmiş oldu.