Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu sayısı 101’e yükseldi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20’si tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 101’e yükseldi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında 20 Eylül'de operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.
22 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılık işlemlerinin ardından 22 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, tutuklama talebiyle karşısına çıkarılan 22 şüpheliden 20'sinin tutuklanmasına karar verdi.
Böylece soruşturma kapsamında son operasyonla birlikte tutuklananların sayısı 101'e çıktı.
SORUŞTURMADA 161 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM
Başsavcılığın 20 Eylül'de açıkladığı bilançoya göre, soruşturma kapsamında o tarihe kadar 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Bu şüphelilerden 81'i tutuklanırken, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Soruşturma kapsamında ayrıca 74 şirkete kayyum atandığı bildirildi.
Son operasyon kapsamında verilen 20 tutuklama kararıyla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 101'e yükselmiş oldu.