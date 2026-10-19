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Çukurova Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çukurova Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Adana'da jandarma ekipleri Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenliyor. Jandarma ekipleri, belediye önünde güvenlik önlemi alarak belediye içerisinde arama gerçekleştiriyor. Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne operasyon düzenlendiği belirtildi.

ÇUKUROVA BELEDİYESİNE YOLSUZLUK OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI!

ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI

Jandarma ekipleri, belediye önünde güvenlik önlemi alarak belediye içerisinde arama gerçekleştiriyor.

Çukurova Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı - 1

Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Çukurova Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı - 2

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Gözaltı kararlarının kimleri kapsadığı ve operasyonun hangi soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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