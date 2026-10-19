Çukurova Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
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Adana'da jandarma ekipleri Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenliyor. Jandarma ekipleri, belediye önünde güvenlik önlemi alarak belediye içerisinde arama gerçekleştiriyor. Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Adana'da Çukurova Belediyesi'ne operasyon düzenlendiği belirtildi.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI
Jandarma ekipleri, belediye önünde güvenlik önlemi alarak belediye içerisinde arama gerçekleştiriyor.
Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
RESMİ AÇIKLAMA YOK
Gözaltı kararlarının kimleri kapsadığı ve operasyonun hangi soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.