Adana'da jandarma ekipleri Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenliyor. Jandarma ekipleri, belediye önünde güvenlik önlemi alarak belediye içerisinde arama gerçekleştiriyor. Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne operasyon düzenlendiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI

Jandarma ekipleri, belediye önünde güvenlik önlemi alarak belediye içerisinde arama gerçekleştiriyor.

Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Gözaltı kararlarının kimleri kapsadığı ve operasyonun hangi soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.