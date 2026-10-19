CHP ile Yeni Parti arasındaki "Halk TV" tartışması büyüyor. CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, Özgür Özel ve kurmaylarının CHP kasasından 80 milyon liralık kaynağı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na aktardığını iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde Halk TV'ye kayyum atanmasına destek veren CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç'a, Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan "Alçak" diyerek tepki göstermişti. İkili arasındaki söz düellosunda Kılıç, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibine yönelik iddialarını sürdürdü. Kılıç, belediye başkanlarının Halk TV'ye sponsor olmaları için baskı altına alındığını da öne sürdü. Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre Kılıç'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"80 MİLYON LİRANIN AKTARILMASINA VİCDANINIZ RAZI GELİYOR MU?"

"Devletin vatandaşlarımızın vergisinden partimize yolladığı, gariplerin, muhtaçların da hakkı olan paradan 80 milyon liranın, yurt dışında kaçak yaşayan Halk TV'nin yalancı patronuna aktarılmasına vicdanınız razı geliyor mu?"

"Halk TV yayın organı değildir. Gazetecilik ve yayıncılık faaliyetleri yüzünden el konulmadı. Kaçak müptezel patronu, soy ismini Mahiroğlu olarak değiştiren Cafer Özdemir'in 30 milyar lira tutarındaki yolsuzluk ve kara para aklama iddiasıyla el konuldu. Ticari sahtekârlık iddiasıyla el konuldu."

BAŞKANLARA SPONSORLUK BASKISI

"Halk TV'nin kaçak sahibine, Görkemli Hatıralar adı altında yıllardır belediyelerden kaç milyon, hatta milyar lira aktardınız? Belediye başkanlarına program için milyonlarca lira tutarında sponsor olmaları için baskı yapmadınız mı? Hesap ortada. İddianameler de... Halk TV'ye 80 milyon lira verdiniz mi, vermediniz mi?"

"Cafer Özdemir belediyelere tekstil ürünleri sattı mı, satmadı mı? Görkemli Hatıralar'a belediyelerden program başı en az 1 milyon, parti kasasından her ay kaç lira verdiniz, 3 milyon mu, 5 mi? Halk TV'nin kapanmasını istiyor muydunuz? Malum, asgari ücretle çalıştırdığınız basın emekçilerini asgari ücretle, yarı aç yarı tok yıllarca çalıştırdınız. Şimdi kıdem tazminatlarını devlete yükleme zamanı? Ne güzel memleket!"

"KOZA'NIN SERMAYESİ KİMDEN?"

"Halk TV ile işiniz bitti. Sahi, alternatif olarak kurduğunuz Koza TV'nin sermayedarı kim? Yoksa Koza TV'yi milletin cebinden, belediye kasalarından mı finanse edeceksiniz?"