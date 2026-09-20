Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada dosyaya giren üç ayrı tanık ifadesi, Süleymancılar olarak bilinen yapının içerisindeki siyasi yönlendirme ve dışlama iddialarını gündeme taşıdı.

Tanıklar, seçim dönemlerinde CHP'ye oy verilmesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu; buna karşı çıkan kişilerin öğrenci yurtlarına, camilere, sosyal tesislere ve hatim gruplarına alınmadığını anlattı. İfadelerde bu yasakların "büyüğümüzün talimatı" denilerek uygulandığı, bazı tanıkların ise kendilerine Alihan Kuriş'in adının verildiğini beyan ettiği kaydedildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/153745 sayılı Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında alınan üç ayrı bilgi sahibi ifadesi de soruşturmanın mali ve örgütsel boyutunun yanı sıra yapı içerisindeki siyasi yönlendirmeye ilişkin dikkat çekici ayrıntıları ortaya koydu. ALİHAN KURİŞ SORUŞTURMASINDA 29 GÖZALTI KARARI! OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI VAİZ: "HERKESİN CHP'YE OY VERMESİ İSTENDİ" Uzun yıllardır yapının içerisinde bulunduğunu ve geçmişte vaizlik yaptığını belirten ilk tanık, seçimlerden önce Alihan Kuriş'in adının verilerek herkesin CHP'ye oy vermesinin istendiğini anlattı. Tanık, bu talimata uymayanların daha sonra cemaatin yurtlarına, düğün salonlarına, camilerine ve sosyal tesislerine alınmadığını belirterek kapılara görevliler konulduğunu söyledi. Tanığın anlatımına göre, girişine izin verilmediğinde kendisine bunun "büyüğümüzün emri" olduğu ifade edildi ve Alihan Kuriş'in adı verildi.

Geçmişte vaizlik yapan tanık, CHP'ye oy verme talimatının ʺbüyüğümüzün emriʺ şeklinde geldiğini ifade etti. Tanık, söz konusu yerlerin bir kişiye değil, topluma ait olduğunu belirterek uygulamaya itiraz ettiğini ve bu aşamadan sonra yapı içerisindeki kişilerle fikir ayrılığı yaşadığını kaydetti. Bununla birlikte tanık, bu organizasyonun nasıl kurulduğu veya Alihan Kuriş'in talimatlarının hangi kişiler üzerinden aktarıldığı konusunda doğrudan bilgi sahibi olmadığını da ifadesinde açıkça belirtti. 2014 VE 2023 SEÇİMLERİNDE CHP'YE OY VER BASKISI YAPILDI İkinci tanık ise yapının içerisinde 1968 yılından bu yana bulunduğunu, yaklaşık 10 yıl talebelik ve hocalık yaptığını söyledi. Tanık, siyasi yönlendirmelerin tek bir seçime özgü olmadığını anlatarak 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayının desteklenmesinin istendiğini, kendisinin buna itiraz ettiğini kaydetti. Aynı tanık, 2023 seçimlerinde de CHP'nin desteklenmesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu ve buna sosyal medya üzerinden açıkça karşı çıktığını anlattı. Tanığın beyanına göre, bu itirazların ardından kendisiyle görüşmek üzere bazı yapı mensupları görevlendirildi.