84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Ayazağa'da yıkım mesaisi: Esnafa nakdi destek yolda
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle 14 Ekim’de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde sel meydana geldi. Afetin ardından Ayazağa Meydanı’ndaki 16 dükkân, spor sahası, tribünler, Kur’an kursu ve lojmanların yıkımının tamamlanacağı bildirildi. Bakan Bolat ise selden etkilenen esnaf için 80 milyon lira nakdi destek sağlanacağını açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak, megakentte hayatı felç etti.
Cadde ve sokaklar göle dönerken alt geçitleri, evleri, iş yerlerini ve metro istasyonlarını su bastı.
14-17 Ekim tarihleri arasındaki sel gelişmeleri için tıkla
Kent genelinde 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı Ayazağa Mahallesi'ndeki hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.
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VALİ GÜL: "HAYAT NORMALLEŞENE KADAR SİZLERLE BİRLİKTE OLACAĞIZ"
İstanbul’da yaşanan selden etkilenen Ayazağa’da, akşam saatlerinde de incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Kısa vadede yapılacak işleri Pazartesi’ye kadar tamamlayacağız. Hayat normalleşene kadar, herkes evine gidene kadar biz burada sizlerle birlikte olacağız." dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’da yaşanan şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer Ayazağa’da selin meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Vali Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu takip etti. Bakanlarımız geldiler. Burada kısa, orta ve uzun vadede yapılacak işler var. Kısa vadede yapılacak işleri Pazartesi’ye kadar tamamlayacağız. Bu nedir? Suların temizlenmesi, caddelerin temizlenmesi, zarar ve ziyanların tespit edilip Pazartesi günü hesaplarınıza yatırılması, hayatın normalleşmesi. Orta vadede olabildiğince hızlı aksiyon alarak problemli alanları yıkarak dere ıslahının başlamasını istiyoruz. Hayat normalleşene kadar, herkes evine gidene kadar biz burada sizlerle birlikte olacağız." ifadelerini kullandı.
Öte yandan dere yatağında yapıldıkları tespit edilen Kur'an kursu, spor salonu ve 16 adet dükkanın yıkım çalışmalarına akşam saatlerinde de devam edildi.
İSTANBUL’DA BAZI İLÇELERDE ŞİDDETLİ YAĞMUR BAŞLADI
İstanbul’da bazı ilçelerde şiddetli yağmur etkisini göstermeye başladı. Kentin belirli noktalarında başlayan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşatabilecek hava koşullarını beraberinde getirdi.
İstanbul’da etkili olan yağışın hangi ilçelerde yoğunlaştığına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SELDEN ETKİLENEN ESNAFA 80 MİLYONLUK DESTEK
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da sel felaketinden etkilenen esnafların acil ihtiyaçlarının karşılanması için 80 milyon TL nakdi destek sağlanacağını açıkladı.
Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul’da meydana gelen ve 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçen yağışların yol açtığı sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon TL nakdi destek sağlanacaktır. TESKOMB aracılığıyla, 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliği emrine gönderilecek destek, Valiliğimiz koordinasyonunda, sel felaketinden etkilenmiş olan esnafımıza ulaştırılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hükümetimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.