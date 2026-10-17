Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fotoğraf sanatının usta isimlerinden Ara Güler’i vefatının 8’inci yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca tanınan fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i vefatının 8'inci yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ara Güler'in fotoğraf sanatının en değerli ustalarından biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Fotoğraf sanatının en değerli ustalarından Ara Güler'i vefatının 8'inci yılında saygıyla yâd ediyorum."