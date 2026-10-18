İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Ayazağa'da yıkılacak son bir bina kaldı

İstanbul Valisi Davut Gül, sel felaketinin ardından Ayazağa'da yürütülen çalışmalara ilişkin son durumu açıkladı. Dere ıslahının önünde engel oluşturan yapılardan yalnızca birinin yıkılmayı beklediğini belirten Gül, kayıp 3 kişi için 17 kilometrelik dere hattının tamamında arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şile'deki yeni su baskınlarına da değinen Gül, bölgede can kaybı ya da mahsur kalma vakası yaşanmadığını bildirdi.