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İzmir’de uyuşturucu operasyonu! 42 şüpheli gözaltına alındı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir’de uyuşturucu operasyonu! 42 şüpheli gözaltına alındı

İzmir’in Menemen ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra ruhsatsız silahlar ve tüfek kartuşları ele geçirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu madde suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 42 şüpheli yakalandı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyona İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı.

ADRESLERDE UYUŞTURUCU VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından önceki gün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon kapsamında belirlenen adreslerde arama yapıldı. Aramalarda 800 gram esrar, 66 sentetik hap, 5,5 gram amfetamin ve 0,50 gram metamfetamin ele geçirildi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Operasyonda ayrıca 12 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 35 tüfek kartuşu bulundu.

42 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 42 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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