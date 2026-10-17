İzmir’de uyuşturucu operasyonu! 42 şüpheli gözaltına alındı

İzmir’in Menemen ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra ruhsatsız silahlar ve tüfek kartuşları ele geçirildi.