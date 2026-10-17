Düğün yolunda feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Burdur’da düğüne gitmek üzere yola çıkanların bulunduğu otomobil, bariyere ve refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. Kazada sürücü Süleyman Kalem (49) hayatını kaybetti, eşi ve 3 yakını yaralandı.
Burdur'da düğün yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobilin bariyere ve refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçtiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
Kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur-Antalya kara yolu Kurna Kavşağı'nda meydana geldi. Süleyman Kalem'in kullandığı 43 AAY 003 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobildeki kişiler yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Süleyman Kalem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan eşi Emel Kalem ile yakınları Fatma Sönmez, Rabia Künek ve Zeynep Sönmez ise yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KINA GECESİNDEN DÜĞÜNE GİDİYORLARDI
Kazada hayatını kaybeden Süleyman Kalem ve beraberindekilerin, dün gece Antalya'nın Elmalı ilçesinde yakınlarının kına gecesine katıldığı öğrenildi. Ailenin bugün Kütahya'da düzenlenecek düğüne gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.
KAZAYI GÖREN SÜRÜCÜ DE REFÜJE GİRDİ
Öte yandan kazayı gören başka bir sürücü de kullandığı 06 DG 588 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek refüje girdi. Bu olayda yaralanan olmadı.