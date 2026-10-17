Burdur’da düğüne gitmek üzere yola çıkanların bulunduğu otomobil, bariyere ve refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. Kazada sürücü Süleyman Kalem (49) hayatını kaybetti, eşi ve 3 yakını yaralandı.

Burdur'da düğün yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobilin bariyere ve refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçtiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı. OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇTİ Kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur-Antalya kara yolu Kurna Kavşağı'nda meydana geldi. Süleyman Kalem'in kullandığı 43 AAY 003 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobildeki kişiler yaralandı.

(Foto: DHA) İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Süleyman Kalem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan eşi Emel Kalem ile yakınları Fatma Sönmez, Rabia Künek ve Zeynep Sönmez ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.