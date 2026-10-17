İstanbul’da yaşanan sel felaketinin ardından sosyal medyada üç sigorta şirketinin iflas ettiği yönündeki iddialar gündem oldu. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), kamuoyunda endişeye neden olan paylaşımlara ilişkin açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Birlik, vatandaşlara resmî kaynakları esas almaları çağrısında bulundu.

İstanbul'da meydana gelen sel felaketinin ardından sosyal medyada yayılan sigorta şirketlerine ilişkin iddialar tartışma yarattı. Üç sigorta şirketinin iflas ettiği öne sürülürken Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) konuya ilişkin açıklama geldi.

Birlik, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek sigorta sektörünün doğal afetler dahil üstlendiği riskleri yönetmeye ve sigortalılarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiğini vurguladı.

İSTANBUL'DAKİ SEL SONRASI ORTAYA ATILDI! TSB'DEN İFLAS İDDİALARINA YANIT

Türkiye Sigorta Birliği, İstanbul'daki sel felaketinin ardından bazı sosyal medya platformlarında üç sigorta şirketinin iflas ettiğine ilişkin paylaşımların yapıldığını bildirdi.

Birlik, kamuoyunda endişeye neden olabilecek ve sigorta sektörüne duyulan güveni olumsuz etkileyebilecek bu iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

Açıklamada, Türkiye sigorta sektörünün güçlü kurumsal yapısı, risk yönetimi kapasitesi ve uluslararası reasürans güvenceleri sayesinde doğal afetler dahil üstlendiği riskleri yönetmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

SELZEDELERİN HASAR ÖDEMELERİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İstanbul'daki sel felaketinin ardından sigorta sektörünün hasar süreçlerine odaklandığı belirtildi.

TSB'nin açıklamasına göre sektör, hasar ihbarlarının alınması, hasar tespitlerinin yapılması ve poliçe teminatları kapsamındaki tazminatların hak sahiplerine mümkün olan en kısa sürede ulaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Birlik, sigorta şirketlerinin yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiğini vurgularken vatandaşların sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olması gerektiğine işaret etti.

ASILSIZ PAYLAŞIMLARA CEZA UYARISI

Türkiye Sigorta Birliği, açıklamasında 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 35'inci maddesinin yedinci fıkrasını da hatırlattı.

Söz konusu hüküm uyarınca, kanuna tabi kuruluşların itibarını zedeleyebilecek veya mal varlığına zarar verebilecek bir duruma kasten neden olan ya da bu yönde asılsız haber yayan kişilerin cezalandırılabileceği belirtildi.

Açıklamada, şirketlerin isimleri açıkça belirtilmese bile güvenilirlikleri konusunda kamuoyunda şüphe oluşturarak mali yapılarını olumsuz etkileyebilecek nitelikteki asılsız haberlerin internet, radyo, televizyon ve diğer elektronik iletişim araçlarıyla yayılmasının da cezai yaptırıma tabi olabileceği ifade edildi.

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DURUMU NASIL ÖĞRENİLİR?

TSB, vatandaşlara sigorta şirketlerinin faaliyetleri ve mali durumları hakkında bilgi edinirken resmî açıklamaları esas almaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, başta Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) olmak üzere yetkili kurumların ve ilgili sigorta şirketlerinin resmî duyurularının dikkate alınmasının önem taşıdığı vurgulandı.

Türkiye Sigorta Birliği, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki paylaşımları yakından takip ettiklerini ve sektörün itibarını ve sigortalıların haklarını korumak amacıyla gerekli girişimlerde bulunacaklarını bildirdi.

Birlik, sigorta sektörünün vatandaşların ve işletmelerin yanında olmaya ve üstlendiği sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğini kaydetti.