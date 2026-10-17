Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tıp ve Adalet Sempozyumu’nda sağlık çalışanlarının mesleki güvencesi ve hasta haklarına ilişkin yeni düzenlemeleri açıkladı. Sağlıkta Haklar ve İletişim Yönetmeliği hazırlıklarında sona yaklaşıldığını belirten Memişoğlu, bilgilendirilmiş rızanın elektronik ortamda alınacağını ve başvuruların dijital platform üzerinden takip edilebileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Hekim ve Hakim Perspektifinden Tıbbi Uygulamalar" temasıyla düzenlenen Tıp ve Adalet Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, programda yaptığı konuşmada "Sağlığın ve adaletin merkezinde insan vardır." diyerek her iki alanın da vatandaşların haklarını ve iyilik hallerini korumak için çalıştığını belirtti. Sağlık ve adalet arasındaki iş birliğinin önemine değinen Bakan Memişoğlu, "Bizleri aynı zeminde buluşturan insanımıza karşı taşıdığımız bu ortak sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (Foto: ahaber.com.tr) "SAĞLIK ALTYAPIMIZ GÜÇLENDİ" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son çeyrek asırda Türkiye'nin sağlık altyapısının güçlendirildiğini belirten Bakan Memişoğlu, hasta haklarının korunmasıyla sağlık çalışanlarının mesleki güvencesini birbirini tamamlayan unsurlar olarak gördüklerini ifade etti. Sağlık hizmetlerinin her aşamasında yoğun bir emek ve büyük bir sorumluluk bulunduğunu belirten Bakan Memişoğlu, "Hekimliğin özünde diğerkamlık vardır. Sağlık çalışanlarımızın mesleki birikimiyle birleşen bu adanmışlık sağlık sistemimizin en büyük gücüdür. Bizler de bu emeği desteklemek, hizmetin sürekliliğini sağlamak ve sağlık çalışanlarımızın haklarını koruyarak görevlerini gönül rahatlığıyla yapabilmelerini sağlamak için çalışıyoruz." dedi. Tıbbi uygulamaların hukuki değerlendirmesinde bilimsel verilerin ve her olayın kendi koşullarının dikkate alınması gerektiğini söyleyen Bakan Memişoğlu, tıbbi müdahalenin beklenen sonucu vermemesiyle hukuki sorumluluk doğuran kusurun bulunmasının birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı. Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin hukuki altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek "Hukuk, sağlık hizmetinin güven unsurudur." dedi. Göreve geldiği günden bugüne yaklaşık 170 mevzuat düzenlemesini hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Memişoğlu, bu çalışmalarda bilimsel bilgi, ortak akıl ve istişareyi esas aldıklarını kaydetti.

(Foto: ahaber.com.tr) MESLEKİ SORUMLULUK KURULU DEVREDE Sağlık çalışanlarının mesleki güvencesine yönelik adımlara değinen Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Mesleki Sorumluluk Kuruluyla ilgili "Kurulumuz, mevzuatla belirlenen kapsamda tıbbi işlem ve uygulamalara ilişkin soruşturma izni değerlendirmelerini yürütmektedir." dedi. Bakan Kemal Memişoğlu, kurulun gerektiğinde uzman görüşlerinden de yararlanarak iddiaların tıbbi ve hukuki yönleriyle incelenmesine ve süreçlerin daha öngörülebilir biçimde yürütülmesine katkı sağladığını belirtti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, kamuda görev yapan sağlık meslek mensuplarının rücu sorumluluğuna ilişkin esasları yeniden düzenlediklerini ifade ederek "Mesleki sorumluluk sigortalarının işlevselliğini artırmaya yönelik adımlar atarak sigorta teminat limitlerini güncelledik." diye konuştu. Hastaların ve sağlık çalışanlarının haklarını birlikte gözeten düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Sağlıkta Haklar ve İletişim Yönetmeliği hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. Hasta ve çalışan haklarına ilişkin düzenlemeleri tek çatı altında birleştireceğiz." ifadelerini kullandı. Bakan Memişoğlu, hazırlıklarında sona geldikleri "Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik" ile aydınlatılmış onamların elektronik ortamda ve güvenli şekilde verilebilmesini sağlayacaklarını söyledi.