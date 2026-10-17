İstanbul'da sel sonrası Ayazağa için yeni adım! Vatandaşa 2 dönüşüm seçeneği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da 84 yılın yağış rekorunun kırıldığı sel felaketinden en çok etkilenen Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Afetin izlerini silmek ve bölgeyi iklim kaynaklı afetlere karşı korumak amacıyla "Dirençli Şehir" modelini hayata geçireceklerini duyuran Bakan Kurum, vatandaşlara dönüşüm için "Yarısı Bizden" desteği veya "TOKİ" projesi olmak üzere 2 farklı seçenek sundu.
İstanbul'da 84 yılın en yüksek yağış değerlerinin kaydedildiği sel felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Afetin ardından bölgeye giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, beraberinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve diğer kurumların yöneticileri ile birlikte selden etkilenen vatandaşların da katıldığı bir koordinasyon toplantısı düzenledi.
Toplantıda vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Kurum, İBB Başkanvekili Aslan ve Sarıyer Belediye Başkanı Aksu'nun görüşlerini aldı. Bölgede yapılması gerekenlerin istişare edildiği toplantıda Cendere (Kağıthane) Deresi ve Ayazağa Deresi'nin ıslah projelerinin hızla tamamlanması konusunda mutabakata varıldı.
Dere ıslahları ile birlikte Ayazağa'da benzer afetlerin yaşanmaması için dirençli şehir modelinin hayata geçirilmesine karar verildi. Bakan Kurum bu kapsamda deprem ve iklim kaynaklı afetlere dayanıklı, sağlam zeminde, vatandaşın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde dönüşüm projesinin yürütüleceğini belirtti.