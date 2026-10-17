Bakan Kurum hak sahibi vatandaşlara Yarısı Bizden kampanyası ile dönüşüm veya TOKİ eliyle kentsel dönüşüm önerdi. İki seçenekten birini seçen hak sahipleri bölgede güvenli yapılara ulaşacak.

"BÖLGEDE DÖNÜŞÜMÜ VAKİT KAYBETMEDEN BAŞLATMAK İSTİYORUZ"

Ayazağa'da hayata geçirilecek çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Ayazağa'da selin ardından bölgeyi yerinde inceledik, vatandaşlarımızı dinledik. İlk işimiz, selin izlerini hızla silip hayatı bir an önce normale döndürmek. Bir yandan da aynı tabloyu bir daha yaşamamak için kalıcı adımları atacağız. Bunun için de bölgede dönüşümü vakit kaybetmeden başlatmak istiyoruz. Kentsel Dönüşüm Ofisimizi kuracak, talepleri tek tek alacağız. Dönüşümü isteyen vatandaşımızın yanında olacak, destek verecek, süreci birlikte yürüteceğiz. İstanbul için kentsel dönüşüm artık ertelenebilecek bir mesele değildir" ifadelerini kullandı.

"ŞEHRİN DİRENÇLİ HALE GETİRİLMESİ MECBURİYETİMİZDİR, HEP BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ"

Bakan Kurum, perşembe günü İstanbul Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı'nda da iklim kaynaklı afetlere dikkat çekerek, dirençli şehirlerin hayati önemine vurgu yapmıştı. Bakan Kurum toplantıda, "50 yıllık, 100 yıllık debilerin yağışların hesaplarının bugün tutmadığını da hep birlikte yaşayarak görüyoruz. Dolayısıyla bugünün şartlarına göre, bugünün ihtiyaçlarına göre hep birlikte hareket etmek mecburiyetindeyiz. İstanbul bizim gözbebeğimiz. İstanbul'un herhangi bir sıkıntısı Türkiye Cumhuriyeti'nin sıkıntısıdır. Milli güvenlik meselesidir, her zaman söylüyoruz. Afet risklerine uyum, afet risklerine karşı şehrin dirençli hale getirilmesi bizim mecburiyetimizdir ve bu mecburiyet doğrultusunda da hep birlikte çalışmalıyız" dedi.