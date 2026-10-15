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Selde aracı zarar görenler dikkat: Kasko hangi hasarları karşılar, pert kararı ve tazminat nasıl belirlenir?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olan sağanak ve sel, araçlarda ciddi hasara yol açtı. Su altında kalan araçların çalıştırılmaması ve hasarın belgelenmesi gerekiyor. Peki kasko sel zararını karşılar mı, araç hangi şartlarda pert sayılır, tazminat nasıl hesaplanır? İşte sigorta başvurusundan eksper incelemesine kadar bilinmesi gerekenler.

Selde aracı zarar görenler dikkat: Kasko hangi hasarları karşılar, pert kararı ve tazminat nasıl belirlenir? 1

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan yoğun yağış ve sel olayları, çok sayıda araçta maddi hasara yol açtı.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Zonguldak'ta yaşanan su baskınları nedeniyle bazı araçlar su altında kalırken bazıları sel sularıyla sürüklendi.

Selde aracı zarar görenler dikkat: Kasko hangi hasarları karşılar, pert kararı ve tazminat nasıl belirlenir? 2

Araçları zarar gören vatandaşlar ise kaskonun sel hasarını karşılayıp karşılamadığını, pert kararının nasıl verildiğini ve sigorta tazminatının nasıl alınacağını araştırmaya başladı.

Sel nedeniyle zarar gören araçlarda motor, elektronik sistemler, kablo tesisatı ve mekanik parçalarda hasar oluşabiliyor. Bu nedenle araç sahiplerinin ilk aşamada dikkatli hareket etmesi gerekiyor.

Selde aracı zarar görenler dikkat: Kasko hangi hasarları karşılar, pert kararı ve tazminat nasıl belirlenir? 3

SELDE ARACI ZARAR GÖRENLER NE YAPMALI?

Sabah'ta yer alan habere göre sel sularına maruz kalan araçlarda yapılacak ilk işlem, aracın güvenliğini sağlamak ve daha büyük hasara yol açabilecek müdahalelerden kaçınmak.

Motorun su almış olma ihtimali varsa araç çalıştırılmamalı ve kontak açılmamalı.

Araç dışarıdan sağlam görünse bile motor, elektronik kontrol üniteleri ve kablo tesisatı su nedeniyle zarar görmüş olabilir.

Bu nedenle su altında kalan araçların uygun ekipmanla çekilerek teknik incelemeye alınması gerekiyor.

Araç sahiplerinin güvenli olduğu ölçüde su seviyesini, aracın bulunduğu yeri ve görünen hasarları fotoğraf ve videolarla kaydetmesi de önem taşıyor.

Selde aracı zarar görenler dikkat: Kasko hangi hasarları karşılar, pert kararı ve tazminat nasıl belirlenir? 4

SELDE HASAR GÖREN ARAÇLAR İÇİN 5 ADIM

1. Aracı çalıştırmayın

Su alan aracı yeniden çalıştırmak motor ve elektronik sistemlerdeki hasarı artırabilir. Gerekirse çekici çağırın.

2. Hasarı belgeleyin

Aracın bulunduğu yeri, su seviyesini ve görünen hasarları güvenli koşullarda fotoğraf ve videolarla kaydedin. Varsa olay yeri tutanaklarını saklayın.

3. Kasko poliçesini kontrol edin

Poliçede sel ve su baskını teminatının bulunup bulunmadığını, muafiyetleri ve özel şartları inceleyin.

4. Sigorta şirketine başvurun

Hasarı gecikmeden sigorta şirketine bildirin. Hasar dosyası açılması ve eksper incelemesi için gerekli yönlendirmeleri alın.

5. Belgeleri saklayın

Çekici, servis ve hasar tespit belgelerini muhafaza edin. Başvuru reddedilirse gerekçeli yanıt talep edin.

Selde aracı zarar görenler dikkat: Kasko hangi hasarları karşılar, pert kararı ve tazminat nasıl belirlenir? 5

KASKO SEL HASARINI KARŞILAR MI?

Sel ve su baskını nedeniyle araçta oluşan zararların kasko kapsamında karşılanıp karşılanmayacağı, poliçedeki teminatlara ve özel şartlara bağlı.

Bu nedenle araç sahiplerinin poliçelerinde sel ve su baskını teminatının bulunup bulunmadığını kontrol etmesi gerekiyor.

Teminat kapsamındaki hasarlar, poliçede yer alan muafiyetler ve diğer koşullar dikkate alınarak değerlendiriliyor.

Zorunlu trafik sigortası ise sigortalı aracın kendi hasarını karşılamıyor. Bu sigorta temel olarak üçüncü kişilere verilen zararları kapsıyor.

Selde aracı zarar görenler dikkat: Kasko hangi hasarları karşılar, pert kararı ve tazminat nasıl belirlenir? 6

SELDE SÜRÜKLENEN ARACIN HASARI KARŞILANIR MI?

Sel sularına kapılarak sürüklenen araçlarda oluşan zararlar da poliçe hükümlerine göre değerlendirilebiliyor.

Aracın tamamen su altında kalması, hasarın karşılanması veya pert kararı verilmesi için tek başına yeterli değil.

Sürüklenme sırasında başka bir araca veya sabit bir cisme çarpılması, alt takımın zarar görmesi ve aracın su alması gibi durumlar eksper incelemesinde dikkate alınıyor.

Hasarın kapsamı ve tazminat tutarı bu incelemenin ardından belirleniyor.

Selde aracı zarar görenler dikkat: Kasko hangi hasarları karşılar, pert kararı ve tazminat nasıl belirlenir? 7

ARAÇ PERT OLURSA TAZMİNAT NASIL HESAPLANIR?

Sel nedeniyle ağır hasar gören araçlarda onarım maliyeti, aracın hasar tarihindeki piyasa değeri ve poliçe koşulları birlikte değerlendiriliyor.

İnceleme sonucunda aracın tam hasarlı veya ağır hasarlı olarak değerlendirilmesi söz konusu olabiliyor.

Pert kararı yalnızca aracın ne kadar süre su altında kaldığına göre verilmiyor.

Motor, elektronik sistemler ve mekanik parçalardaki hasarın kapsamı ile onarım maliyeti dikkate alınıyor.

Tam hasar durumunda tazminatın belirlenmesinde aracın hasar tarihindeki rayiç değeri, poliçe hükümleri ve ilgili mevzuat esas alınıyor.

Varsa muafiyetler ve araç üzerindeki haklar da tazminat sürecini etkileyebiliyor.

Araç sahiplerinin eksper raporunu ve hesaplamada kullanılan araç değerini incelemesi önem taşıyor.

Selde aracı zarar görenler dikkat: Kasko hangi hasarları karşılar, pert kararı ve tazminat nasıl belirlenir? 8

SİGORTA HASAR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sel nedeniyle aracı zarar gören vatandaşların kasko poliçesinin bulunduğu sigorta şirketine veya acentesine başvurması gerekiyor.

Başvuruda olayın tarihi, aracın bulunduğu yer ve hasarın nasıl meydana geldiği açıklanmalı.

Sigorta şirketi hasar dosyasını açtıktan sonra gerekli belgeleri bildirebilir ve eksper incelemesini başlatabilir.

Başvuru sırasında istenebilecek belgeler arasında şunlar bulunuyor:

  • Araç ruhsatı
  • Kasko poliçesi bilgileri
  • Hasar fotoğrafları ve videoları
  • Olayın anlatıldığı beyan
  • Varsa olay yeri tutanakları
  • Çekici ve servis belgeleri

Araç sahiplerinin onarım işlemlerine başlamadan önce sigorta şirketinin yönlendirmelerini takip etmesi gerekiyor.

Selde aracı zarar görenler dikkat: Kasko hangi hasarları karşılar, pert kararı ve tazminat nasıl belirlenir? 9

SİGORTA TAZMİNATI NE ZAMAN ÖDENİR?

Sigorta tazminatının ödeme süresi, hasar dosyasının tamamlanmasına ve gerekli incelemelerin sonuçlanmasına bağlı.

Kasko genel şartları ve poliçe hükümleri kapsamında, gerekli belgelerin sunulması ve hasarın teminat kapsamında olduğunun belirlenmesi önem taşıyor.

Araç sahipleri, hasar dosyalarının hangi aşamada olduğunu ve eksik belge bulunup bulunmadığını sigorta şirketlerinden öğrenebiliyor.

Ödeme süresinin her dosyada aynı olacağı veya başvurunun ardından otomatik olarak ödeme yapılacağı varsayılmamalı.

Selde aracı zarar görenler dikkat: Kasko hangi hasarları karşılar, pert kararı ve tazminat nasıl belirlenir? 10

KASKOSU OLMAYANLAR TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

Kasko poliçesi bulunmayan araç sahipleri, kendi araçlarında oluşan sel hasarını zorunlu trafik sigortasından karşılayamıyor.

Ancak zararın meydana geliş şekline göre farklı hukuki başvuru yolları değerlendirilebilir.

Hasarın altyapı veya kamu hizmetindeki bir kusurdan kaynaklandığı ileri sürülüyorsa sorumlu kurumun belirlenmesi ve zarar ile söz konusu hizmet arasında nedensellik bağının ortaya konulması gerekiyor.

Sel yaşanmış olması tek başına bir kamu kurumunun sorumlu olduğu anlamına gelmiyor.

Bu nedenle fotoğraflar, tutanaklar, tanık bilgileri ve hasara ilişkin diğer belgeler saklanmalı.

Selde aracı zarar görenler dikkat: Kasko hangi hasarları karşılar, pert kararı ve tazminat nasıl belirlenir? 11

HASAR DOSYASI E-DEVLET'TEN NASIL SORGULANIR?

Araç sahipleri hasar dosyalarının durumunu sigorta şirketleri üzerinden takip edebiliyor.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetler arasında Kasko Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama ile Trafik ve Kasko Eksper Raporları Sorgulama işlemleri de bulunuyor.

Eksper raporundaki tespitlerin veya tazminat hesabının hatalı olduğunu düşünen araç sahipleri, itirazlarını yazılı olarak sigorta şirketlerine iletebiliyor.

Uyuşmazlığın devam etmesi halinde başvuru şartlarına göre Sigorta Tahkim Komisyonu veya yargı yolu değerlendirilebiliyor.

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