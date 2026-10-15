Selde aracı zarar görenler dikkat: Kasko hangi hasarları karşılar, pert kararı ve tazminat nasıl belirlenir?

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olan sağanak ve sel, araçlarda ciddi hasara yol açtı. Su altında kalan araçların çalıştırılmaması ve hasarın belgelenmesi gerekiyor. Peki kasko sel zararını karşılar mı, araç hangi şartlarda pert sayılır, tazminat nasıl hesaplanır? İşte sigorta başvurusundan eksper incelemesine kadar bilinmesi gerekenler.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan yoğun yağış ve sel olayları, çok sayıda araçta maddi hasara yol açtı. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Zonguldak'ta yaşanan su baskınları nedeniyle bazı araçlar su altında kalırken bazıları sel sularıyla sürüklendi.

Araçları zarar gören vatandaşlar ise kaskonun sel hasarını karşılayıp karşılamadığını, pert kararının nasıl verildiğini ve sigorta tazminatının nasıl alınacağını araştırmaya başladı. Sel nedeniyle zarar gören araçlarda motor, elektronik sistemler, kablo tesisatı ve mekanik parçalarda hasar oluşabiliyor. Bu nedenle araç sahiplerinin ilk aşamada dikkatli hareket etmesi gerekiyor.

SELDE ARACI ZARAR GÖRENLER NE YAPMALI? Sabah'ta yer alan habere göre sel sularına maruz kalan araçlarda yapılacak ilk işlem, aracın güvenliğini sağlamak ve daha büyük hasara yol açabilecek müdahalelerden kaçınmak. Motorun su almış olma ihtimali varsa araç çalıştırılmamalı ve kontak açılmamalı. Araç dışarıdan sağlam görünse bile motor, elektronik kontrol üniteleri ve kablo tesisatı su nedeniyle zarar görmüş olabilir. Bu nedenle su altında kalan araçların uygun ekipmanla çekilerek teknik incelemeye alınması gerekiyor. Araç sahiplerinin güvenli olduğu ölçüde su seviyesini, aracın bulunduğu yeri ve görünen hasarları fotoğraf ve videolarla kaydetmesi de önem taşıyor.

SELDE HASAR GÖREN ARAÇLAR İÇİN 5 ADIM 1. Aracı çalıştırmayın Su alan aracı yeniden çalıştırmak motor ve elektronik sistemlerdeki hasarı artırabilir. Gerekirse çekici çağırın. 2. Hasarı belgeleyin Aracın bulunduğu yeri, su seviyesini ve görünen hasarları güvenli koşullarda fotoğraf ve videolarla kaydedin. Varsa olay yeri tutanaklarını saklayın. 3. Kasko poliçesini kontrol edin Poliçede sel ve su baskını teminatının bulunup bulunmadığını, muafiyetleri ve özel şartları inceleyin. 4. Sigorta şirketine başvurun Hasarı gecikmeden sigorta şirketine bildirin. Hasar dosyası açılması ve eksper incelemesi için gerekli yönlendirmeleri alın. 5. Belgeleri saklayın Çekici, servis ve hasar tespit belgelerini muhafaza edin. Başvuru reddedilirse gerekçeli yanıt talep edin.