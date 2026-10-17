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Sağlıkta 38 bin kişilik atama! Bakan Memişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a teşekkür

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sağlıkta 38 bin kişilik atama! Bakan Memişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 38 bin hekim dışı sağlık çalışanı atamasına ilişkin açıklamada bulundu. Memişoğlu, atamanın sağlık ailesine hayırlı olmasını dileyerek destekleri için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 38 bin hekim dışı sağlık çalışanı atamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"BÜYÜK SAĞLIK AİLEMİZE HAYIRLI OLSUN"
Bakan Memişoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 38 bin hekim dışı sağlık çalışanı ataması büyük sağlık ailemize hayırlı olsun. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

BAŞKAN 38 BİN PERSONEL ALIMINI DUYURDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamada, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı sağlık personeli alım ilanının yayımlanacağını duyurdu.

Erdoğan, Sağlık Bakanlığının personel alım takvimini önümüzdeki günlerde paylaşacağını belirtti.

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#Recep Tayyip Erdoğan #Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2026
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