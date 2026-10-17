"Balina James" operasyonunda yeni gelişme! Eşinin adına kayıtlı 9 lüks araca el konuldu
İstanbul’da MİT ve emniyetin operasyonuyla yakalanan, kırmızı bültenle aranan “Balina James” lakaplı Richard James Schueler soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle aranan şüphelinin eşi adına kayıtlı 9 lüks araca el konuldu. Şüpheli, eşi ve 3 korumasının emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Beşiktaş'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli Richard James Schueler. ile eşi A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
9 ARACA EL KONULDU
Soruşturmanın devamında, şüphelinin eşi adına kayıtlı olduğu belirlenen 9 araca el konuldu. Araçlar, işlemlerin ardından otoparka çekildi.
Öte yandan, şüphelinin gözaltına alınan 3 korumasının da emniyetteki işlemleri devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da düzenlenen operasyonda geçtiğimiz gün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 1,5 milyar dolarlık kripto fonunu zimmetine geçirmekle suçlandığı belirtilen ve "Balina James" lakabıyla tanınan Richard James Schueler'in Beşiktaş'ta yakalandı.
DİJİTAL AYAK İZLERİNİN TAKİP EDİLMESİYLE BULUNDU
Küresel kripto para piyasalarında "Balina" olarak tanınan ve yatırımcıların 1,5 milyar dolarlık fonunu sahte projeler ve manipülatif işlemlerle buharlaştırdığı iddia edilen Schueler'in izi, dijital ayak izlerinin takip edilmesiyle bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre, MİT siber istihbarat uzmanları, kripto para borsalarındaki şüpheli cüzdan hareketlerini ve blokzincir (blockchain) üzerindeki karmaşık transfer ağlarını analiz ederek, milyonlarca dolarlık transferlerin İstanbul merkezli bir IP adresinde sonlandığını tespit etti.
BEŞİKTAŞ'TA YÜKSEK GÜVENLİKLİ, LÜKS BİR REZİDANSTA SAKLANIYORDU
Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelinin dikkat çekmemek için Beşiktaş'ta yüksek güvenlikli, lüks bir rezidansta dış dünyayla temasını minimuma indirerek yaşadığı saptandı.
ŞAFAK BASKININDA YAKALANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; MİT, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon düğmesine basıldı.
14 Ekim 2026 sabahı erken saatlerde, şüphelinin dijital delilleri karartmasına veya soğuk cüzdan şifrelerini yok etmesine fırsat vermemek amacıyla, Özel Harekât ekiplerinin de öncü kuvvet olarak katıldığı ani bir şafak baskını düzenlendi. Yüksek güvenlikli kapıların saniyeler içinde aşıldığı operasyonda, Richard James Schueler kaçmaya fırsat bulamadan kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.