'Balina James' kıskıvrak yakalandı! Beşiktaş'taki evinden servet çıktı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ZIRHLI KASALAR VE LÜKS SAATLER....

Uluslararası dolandırıcının sıradan bir konut gibi görünen ancak üst düzey güvenlik kameralarıyla donatılmış evinde yapılan aramalarda, polis ekipleri gizli çelik kasalarla karşılaştı.

Kasaların açılmasıyla birlikte şüphelinin kara parayı aklamak için fiziksel varlıklara dönüştürdüğü devasa bir hazine ortaya çıkarıldı. El konulan varlıkların envanteri şunları içeriyor: Özel yapım ve sınırlı üretim 53 adet Rolex marka lüks saat. Her biri yüz binlerce dolar değerinde olan 11 adet Patek Philippe marka ultra lüks saat.

Vakumlanmış paketler halinde, zula tabir edilen bölmelere saklanmış 4 Milyon Dolar nakit para. Piyasa değeri milyonlarca doları bulan pırlanta ve altın ağırlıklı çok sayıda ziynet eşyası. Olası bir hesaplaşma veya baskına karşı hazır bekletilen çok sayıda ruhsatsız ateşli silah ve mühimmat.