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"Balina James" operasyonunda yeni gelişme! Eşinin adına kayıtlı 9 lüks araca el konuldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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"Balina James" operasyonunda yeni gelişme! Eşinin adına kayıtlı 9 lüks araca el konuldu

İstanbul’da MİT ve emniyetin operasyonuyla yakalanan, kırmızı bültenle aranan “Balina James” lakaplı Richard James Schueler soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle aranan şüphelinin eşi adına kayıtlı 9 lüks araca el konuldu. Şüpheli, eşi ve 3 korumasının emniyetteki işlemleri sürüyor.

İSTANBUL'DA KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Beşiktaş'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli Richard James Schueler. ile eşi A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

‘Balina James’in eşine ait 9 araca el konuldu (Foto: AA) ‘Balina James’in eşine ait 9 araca el konuldu (Foto: AA)

9 ARACA EL KONULDU
Soruşturmanın devamında, şüphelinin eşi adına kayıtlı olduğu belirlenen 9 araca el konuldu. Araçlar, işlemlerin ardından otoparka çekildi.

Öte yandan, şüphelinin gözaltına alınan 3 korumasının da emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?
İstanbul'da düzenlenen operasyonda geçtiğimiz gün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 1,5 milyar dolarlık kripto fonunu zimmetine geçirmekle suçlandığı belirtilen ve "Balina James" lakabıyla tanınan Richard James Schueler'in Beşiktaş'ta yakalandı.

Milyarder kriptocunun lüks sığınağına baskın! Ele geçirilenler şoke etti (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Milyarder kriptocunun lüks sığınağına baskın! Ele geçirilenler şoke etti (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

DİJİTAL AYAK İZLERİNİN TAKİP EDİLMESİYLE BULUNDU
Küresel kripto para piyasalarında "Balina" olarak tanınan ve yatırımcıların 1,5 milyar dolarlık fonunu sahte projeler ve manipülatif işlemlerle buharlaştırdığı iddia edilen Schueler'in izi, dijital ayak izlerinin takip edilmesiyle bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre, MİT siber istihbarat uzmanları, kripto para borsalarındaki şüpheli cüzdan hareketlerini ve blokzincir (blockchain) üzerindeki karmaşık transfer ağlarını analiz ederek, milyonlarca dolarlık transferlerin İstanbul merkezli bir IP adresinde sonlandığını tespit etti.

MİT VE EMNİYETTEN İSTANBUL'DA OPERASYON! KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

BEŞİKTAŞ'TA YÜKSEK GÜVENLİKLİ, LÜKS BİR REZİDANSTA SAKLANIYORDU
Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelinin dikkat çekmemek için Beşiktaş'ta yüksek güvenlikli, lüks bir rezidansta dış dünyayla temasını minimuma indirerek yaşadığı saptandı.

ŞAFAK BASKININDA YAKALANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; MİT, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon düğmesine basıldı.

14 Ekim 2026 sabahı erken saatlerde, şüphelinin dijital delilleri karartmasına veya soğuk cüzdan şifrelerini yok etmesine fırsat vermemek amacıyla, Özel Harekât ekiplerinin de öncü kuvvet olarak katıldığı ani bir şafak baskını düzenlendi. Yüksek güvenlikli kapıların saniyeler içinde aşıldığı operasyonda, Richard James Schueler kaçmaya fırsat bulamadan kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

"Balina James" operasyonunda yeni gelişme! Eşinin adına kayıtlı 9 lüks araca el konuldu - 1'Balina James' kıskıvrak yakalandı! Beşiktaş'taki evinden servet çıktı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ZIRHLI KASALAR VE LÜKS SAATLER....
Uluslararası dolandırıcının sıradan bir konut gibi görünen ancak üst düzey güvenlik kameralarıyla donatılmış evinde yapılan aramalarda, polis ekipleri gizli çelik kasalarla karşılaştı.

Kasaların açılmasıyla birlikte şüphelinin kara parayı aklamak için fiziksel varlıklara dönüştürdüğü devasa bir hazine ortaya çıkarıldı. El konulan varlıkların envanteri şunları içeriyor: Özel yapım ve sınırlı üretim 53 adet Rolex marka lüks saat. Her biri yüz binlerce dolar değerinde olan 11 adet Patek Philippe marka ultra lüks saat.

Vakumlanmış paketler halinde, zula tabir edilen bölmelere saklanmış 4 Milyon Dolar nakit para. Piyasa değeri milyonlarca doları bulan pırlanta ve altın ağırlıklı çok sayıda ziynet eşyası. Olası bir hesaplaşma veya baskına karşı hazır bekletilen çok sayıda ruhsatsız ateşli silah ve mühimmat.

Yüklü miktarda para, dijital materyaller, ziynet eşyaları ve silahlarla birlikte yakalanan zanlı gözaltına alındı. (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Yüklü miktarda para, dijital materyaller, ziynet eşyaları ve silahlarla birlikte yakalanan zanlı gözaltına alındı. (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

KÜRESEL DOLANDIRICILIK AĞI DEŞİFRE OLDU
Mali Şube uzmanlarının evdeki dokümanlar üzerinde yaptığı ilk incelemelerde, Richard James Schueler'in İstanbul'u tesadüfen seçmediği; şehri, küresel dolandırıcılık ağının bir merkez üssü olarak kullandığı ortaya çıkarıldı.

Şüphelinin ele geçirdiği 1,5 milyar dolarlık fonu izini kaybettirmek amacıyla parçalara böldüğü; ABD, Finlandiya ve İspanya'da kurduğu paravan şirketler ve kendisine bağlı olarak çalışan alt bürolar üzerinden uluslararası ölçekte para aklama faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

Beşiktaş'ta düzenlenen şafak baskınında 53 Rolex, 11 Patek Philippe saat, 4 milyon dolar nakit para ve çok sayıda dijital ekipman ele geçirildi (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Beşiktaş'ta düzenlenen şafak baskınında 53 Rolex, 11 Patek Philippe saat, 4 milyon dolar nakit para ve çok sayıda dijital ekipman ele geçirildi (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

AKTİF BİR TEKNOLOJİ ÜSSÜ KURULDUĞU ANLAŞILDI
Operasyonun en dikkat çekici detaylarından biri ise evdeki teknolojik altyapı oldu. Polis ekipleri, dairenin mimarisinin değiştirilerek duvarların arkasına özel gizli bölmeler inşa edildiğini belirledi. Bu gizli odalarda sadece suç gelirlerinin saklanmadığı, aynı zamanda aktif bir teknoloji üssü kurulduğu anlaşıldı.

Aramalarda, kripto para dolandırıcılığında ve izi sürülemeyen gizlilik odaklı coin'lerin (privacy coins) üretiminde/aklanmasında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda yüksek işlem gücüne sahip bilgisayar, özel soğutma sistemlerine sahip kripto madencilik (mining) cihazları ve gelişmiş ağ donanımları ele geçirildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Emniyet güçleri evde bulunan soğuk cüzdanlara, şifrelenmiş harici disklere ve tüm dijital materyallere, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince imajları alınarak el koydu.

Gözaltına alınan Schueler'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürerken, Türkiye'nin adli makamları üzerinden ABD menşeili SEC ve uluslararası Interpol yetkilileriyle bilgi paylaşımı sürecinin başlatıldığı, şüphelinin olası iade sürecinin ve küresel bağlantılarının deşifre edilmesine yönelik kapsamlı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

#Balina James
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