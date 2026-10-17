Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki en kritik hamlelerinden biri olan ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'deki görev yerine törenle uğurlandı. Sakarya Gaz Sahası'ndaki yerli doğal gaz üretimini günlük 20 milyon metreküpe çıkararak ikiye katlayacak dev platformun uğurlama programına video mesaj gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2027 yılı başından itibaren her 3 haneden birinin yerli gaz kullanacağını müjdeledi. Türkiye ekonomisine yıllık 3,5 milyar dolar katkı sağlayacak olan yüzer enerji kalesi, Karadeniz'de tam 20 yıl boyunca aralıksız görev yapacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu Uğurlama Töreni"ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak. 2027 başından itibaren her 3 haneden biri yerli doğal gazımızı kullanacak" ifadelerini kullandı.

Törene gönderdiği video mesajda enerji hamlesinin önemini vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İlk yüzer üretim platformunu ülkemize kazandıracağımızı açıklamıştık. Geçen yıl mayıs ayında da ismini Osman Gazi olarak belirlediğimiz platformu Dolmabahçe Sarayı'ndan Filyos'a uğurlamıştık. Bugün ise enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan Osman Gazi'yi görev yerine, Karadeniz'e yolcu ediyoruz. Osman Gazi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun denizlerdeki karşılığı olan Mavi Vatan'ın ilk fabrikasıdır." ifadelerini kullandı.

"GÜNLÜK ÜRETİM 20 MİLYON METREKÜPE ÇIKACAK, 2027'DE 3 HANEDEN 1'İ YERLİ GAZ KULLANACAK"

Osman Gazi platformunun teknik kapasitesine ve hedeflenen üretim rakamlarına değinen Başkan Erdoğan, "298,5 metre uzunluğu, 56 metre genişliği, 29,5 metre derinliği ve 140 personeli ile yüzen bir enerji kalesidir. Üzerinde bulunan 21 farklı ünite ile Sakarya Gaz Sahamızdaki kuyulardan aldığı gazı işleyecek, deniz altına döşenmiş borularla şu anda sizlerin bulunduğu Filyos'a gönderecektir. Böylece Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027 yılı başından itibaren her 3 haneden biri yerli doğal gazımızı kullanacak. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu vizyoner projeye emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, platformda görev yapacak tüm personelimize başarılar diliyorum." sözleriyle hedefleri aktardı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE YILLIK 3,5 MİLYAR DOLARLIK DEV KATKI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 20 yıl boyunca karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta görev yapacak platform, Sakarya Gaz Sahası'ndaki mevcut 9,5 milyon metreküplük günlük üretimi 20 milyon metreküpe taşıyacak. Günlük üretimi bugünkü fiyatlarla yaklaşık 10 milyon dolarlık mali büyüklüğe ulaşacak olan tesis, Türkiye ekonomisine yıllık 3,5 milyar dolarlık devasa bir katkı sağlayacak. Üstyapısında bulunan 21 ünitenin 11'i sahaya özel olarak yeniden inşa edilen (7'si Türkiye'de, 4'ü yurt dışında), 10'u ise modifiye edilen tesiste; 642 kilometre elektrik kablolaması, 30 kilometre borulama yapıldı ve hazırlık süreçlerinde 7 bin personel görev aldı. Ağustosta 96 metre yüksekliğindeki 260 tonluk alev kulesi monte edilen Osman Gazi'de yıl sonuna kadar ilk gazın yakılması, 2027'nin başında ise tam kapasite üretime geçilmesi hedefleniyor.