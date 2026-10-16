Cafer Mahiroğlu soruşturmasında sıcak gelişme! 7 şüpheliye tutuklama talebi
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Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 7 şüpheli tutuklama, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLEN İSİMLER ŞÖYLE:
Harika Akkaya, Murat Koçak, Ali Turan, Süleyman Özen, Armağan Küçük, Mediha Burumoğlu ve Mehmet Necati Yağcı
HAKKINDA ADLİ KONTROL TALEP EDİLEN İSİMLER ŞÖYLE:
Erkan Yağcı, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Mustafa Özdemir ve Halit Akın